شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة الكاشف: رمضان يجمعنا بمسلسل الكابتن.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة فاطمة الكاشف البوستر الخاص بـ شخصيتها، حيث تشارك في مسلسل الكابتن الذى يقوم ببطولته النجم أكرم حسنى، وسيعرض ضمن دراما رمضان 2025.

وعلقت الكاشف على الصورة التي نشرتها من خلال حسابها على موقع التواصل الأجتماعى فيس بوك قائلة:" رمضان يجمعنا ان شاء الله مسلسل الكابتن اخراج معتز التونى، انتاج كريم أبو ذكرى ومنتج فنى أمير المنشاوى، شركةK Media، بطولة النجم أكرم حسنى ، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وصحة وسعادة يارب العالمين بحبكم".



بوستر الفنانة فاطمة الكاشف لـ مسلسل الكابتن

مسلسل الكابتن مكوّن من 15 حلقة، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى ومن بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، حسام والى وهو كابتن طيار، يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، ليجد نفسه أمام العديد من المواقف غير المتوقعة.