شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد فاروق الفيشاوى.. قدم أكثر من 130فيلما أبرزها المشبوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى ميلاد النجم الراحل فاروق الفيشاوى الذى ولد فى 5 فبراير 1952 بقرية سرس الليان بمحافظة المنوفية، فاروق الفيشاوى يعد أحد النجوم البارزين في مجال الفني السينمائى والدرامى في مصر والوطن العربى، قدم العديد من الأفلام التي مزالت عالقة في اذهان الجمهور وكان ابرزها المشبوه وحنفى الابهه وغاوى مشاكل وغيرها من الأعمال السينمائية المهمة .

حمل الفيشاوي عدة ألقاب منها "البرنس - الحاوي - الولد الشقي"، وكانت بداياته المسرحية على يد المخرج الراحل عبد الرحيم الزرقاني الذي اكتشف موهبته خلال إحدى المسرحيات التي قدمت على مسرح جامعة القاهرة، وخلال مشواره مع المسرح قدم أعمالا مثل عيني في عينك، البرنسيسة، الرجل الصعيدي، شباب إمراة، والناس اللي في الثالث.

حصل الفيشاوي على بكالوريوس الطب العام وقبله على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس، لكنه اختار الفن فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على البكالوريوس.

بدأ مسيرته الفنية بأدوار صغيرة في عدد من المسلسلات، حتى جاءت انطلاقته الحقيقية عام 1980 من خلال مسلسل أبنائي الأعزاء شكرا للمخرج محمد فاضل وسرعان ما لفت الأنظار بموهبته خصوصا في مسلسل ليلة القبض على فاطمة لتتوالى نجاحاته السينمائية وتبدأ نجوميته في الثمانينيات مع فيلم المشبوه، بجانب عادل إمام.

قدم الفيشاوي أكثر من 130 عملا فنيا بين السينما والتلفزيون أبرزها الطوفان، لا تسألني من أنا، غدا سأنتقم، فتاة من إسرائيل، المرأة الحديدية، نساء خلف القطبان وقهوه الموردي.