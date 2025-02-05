شكرا لقرائتكم خبر عن بالعكاز.. عمر نجل حسن يوسف يكشف عن حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان عمر حسن يوسف عبر صفحته علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، عن تعرضه الي قطع في الرباط الصليبي ، حيث نشر عمر حسن يوسف قائلًا : قطع في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف الخارجي .. الحمد الله .

وكان قد تعرض الفنان عمر حسن يوسف خلال السنوات الماضية الي صدمات متتالية ، حيث فقد شقيقه عبد الله في حادث غرق ، كما توفي والده الفنان القدير حسن يوسف خلال العام الماضي .