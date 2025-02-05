فن ومشاهير

وفاة الفنان صالح العويل بعد صراع طويل مع المرض

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  • وفاة الفنان صالح العويل بعد صراع طويل مع المرض 1/2
  • وفاة الفنان صالح العويل بعد صراع طويل مع المرض 2/2

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2025 04:29 مساءً - رحل الفنان صالح العويل عن عالمنا، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض خلال الأشهر الماضية.
وأكد منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية أن جثمان الفقيد سيشيع غدا في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية، بينما لم تعلن الأسرة موعد ومكان قبول العزاء.
صالح العويل الصورة من أرشيف المحرر

آخر مشاركاته الفنية

يشار إلى أن صالح العويل مر بأزمة صحية كبيرة خلال الفترة الماضية، لكنه على الرغم من ذلك تمكن من تصوير مشاهده في مسلسل جودر ٢ مع الفنان ياسر جلال المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.
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يذكر أن صالح العويل أحب الفن منذ صغره، لكن بدايته الحقيقية بدأت عام 1962، عندما شارك في فيلم "اللص والكلاب" في واحد من أهم مشاهد الفيلم.
وعلى الرغم من صغر الدور، إلا أن هذا الظهور كان نقطة انطلاقه في عالم السينما، ومع مرور الوقت، شارك في عدد من الأعمال التي حققت له شهره كبيرة.

أشهر أعماله

من أبرز محطاته الفنية كانت مشاركته في مجموعة من الأفلام التي لا تزال محفورة في الأذهان، وفي عام 2014، قدم آخر أعماله الفنية في مسلسل جبل الحلال مع الراحل محمود عبد العزيز، الذي شارك فيه إلى جانب الفنان محمود عبد العزيز، ليترك بصمة قوية في الدراما المصرية، ورغم ابتعاده عن الساحة الفنية في السنوات الأخيرة، إلا أن اسمه ظل حيًا في ذاكرة محبيه.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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