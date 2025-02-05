توم كروز يخاطر بحياته… وخبراء يحذّرون

توم كروز، المعروف بأسلوبه الجريء في أداء الأدوار الخطيرة والأكشن، يغوص الآن إلى أعماق جديدة – حرفيًّا – من خلال دمج التّحكّم الشّديد بالتّنفّس والعلاج بالأكسجين في نظامه المضادّ للشّيخوخة، على الرّغم من أنّه يبلغ من العمر اثنين وستّين عامًا، إلّا أنّ نجم Top Gun يواصل تجاوز حدود التّحمّل البدنيّ، وهذه المرّة يستعدّ لدور تحت الماء يتطلّب إتقانًا لا مثيل له لتقنيّات التّنفّس.

وقد تبنّى كروز وتيرة على التّدريب تتضمّن ممارسات الغوص العميق والعلاج بالأكسجين العالي الضّغط. “التّدريب والتّحضير الذي قمنا به في هذا الفيلم هو تتويج لكلّ شيء قبله. من الأعماق إلى السّماء، لا أستطيع الانتظار لمشاركة المزيد معكم”، شارك كروز بحماسة على إنستغرام إلى جانب صورة له وهو يطفو على سطح الماء. يظلّ التزامه بتحسين حالته البدنيّة ثابتًا، فهو يبحث باستمرار عن طرق جديدة لتحسين أدائه وصحّته بشكل عام.

وكشف أحد المطّلعين أنّ اهتمام كروز بتقنيّات التّنفّس بدأ قبل بضع سنوات، عندما بدأ بتجربة أساليب غير تقليديّة لتحسين صحّته. وأوضح المصدر أنّ “أوّل شيء فعله هو إغلاق فمه بشريط لاصق أثناء الليل للتّأكد من أنّه يتنفّس من أنفه”. ورغم أنّ هذه الممارسة قد تبدو غريبة، إلّا أنّ كروز يزعم أنّها أفادت صحّته بشكل كبير.

وفي إطار التزامه التزامًا أشدّ، قام كروز بتركيب خزّان مصمّم خصّيصًا له للتّدرّب على حبس أنفاسه تحت الماء يوميًّا. ويضيف إلى هذه الوتيرة المتطرّفة عناصر أخرى من نظام اللياقة البدنيّة الخاصّ به، الذي يشمل الغطس في الماء البارد، والعلاج بالتّبريد، والزّيارات المتكرّرة لغرف الأكسجين عالي الضّغط. “بالإضافة إلى غطساته الباردة وصعوبات التّنفّس والعلاج بالتّبريد اليوميّ، فإنّه يذهب الآن إلى غرف الأكسجين العالي الضغط عدّة مرّات في الأسبوع للحصول على جرعات كبيرة من الأكسجين. وهو يُقسِم، على حدّ قول المطّلع، بأنّ ذلك يساعد في الحفاظ على شبابه!”

ورغم أنّ النّظام الغذائيّ الذي يتّبعه كروز مكثّف بلا شك، إلّا أنّه أثار القلق عند بعض الخبراء الذين حذّروا من المخاطر المحتملة لمثل هذه التّدابير المتطرّفة. يمكن أن تشكّل الغطسات العميقة والعلاج بالأكسجين، إذا لم تتِمّ إدارتها بعناية، تهديدات صحّيّة خطيرة، بما في ذلك تلف الأعضاء الدّاخليّة وإصابة الدّماغ. ورغم هذه المخاوف، يبدو أنّ كروز لا يتراجع عن سعيه إلى طول العمر والوصول إلى أعلى مستويات الأداء البدنيّ.

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يُعرف كروز بتفانيه الدّؤوب في عمله، إذ يواصل إعادة تعريف معنى الاستعداد لدور ما من خلال المزج بين الإثارة على ارتفاعات عالية وتحدّيات أعماق البحار. إنّ تركيزه على التّحكّم بالتّنفس والعلاجات المتطوّرة يسلّط الضّوء على التزامه ليس فقط بمسيرته المهنيّة ولكن بالحفاظ على صحّته أيضًا وعلى أفضل حالاته، بينما يحتضن المطالب الجسديّة لأجرأ الأدوار في هوليوود.