رسالة حُبّ من أحمد الفيشاوي لممثّلة شهيرة تشعل مواقع التّواصل

أشعل الممثّل المصريّ، أحمد الفيشاوي، مواقع التّواصل الاجتماعيّ في السّاعات القليلة الماضية، بعد أن توجّه برسالة اعتبرها بعضهم رسالة حُبّ متجدّد، إلى مواطنته الممثّلة شيرين رضا.

في التّفاصيل، أنّ “الفيشاوي” نشر عبر “إنستغرام”، صورتَين جمعتاه مع شرين رضاـ التي ربطته بها علاقة حُبّ سابقًا وعلّق:” “الصّورة الأولى ٢٠١٧، من مهرجان الجونة السّينمائيّ في دورته الأولى مع النّجمة شيرين رضا الجميلة قلبًا وقالبًا. بعد عِشرة سبعة عشر عامًا، إنّ أقلّ شيئٍ أقوله هو أنّني أحبّكِ وأحترمكِ ولن ينتهي إعجابي بكِ”.

هذه الرّسالة اعتبرها الجمهور بمثابة دعوة لـ شيرين لتجديد علاقة الحُبّ التي جمعتها بالفيشاوي وانتهت منذ سنوات رغم أنّها أكّدت في أكثر من لقاء إعلاميّ أنّ ما جمعهما مجرد علاقة صداقة وطيدة.

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نذكر أنّ شيرين رضا تشارك في المسلسل الكويتي “النّصّاب”، وهو مسلسل مشوّق، بطولة عبد الله السّيف، شيرين رضا، علي كاكولي، وفاي فؤاد.