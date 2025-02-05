هل صحّة بروس ويليس تدهورت وفقد النّطق بالفعل؟ ابنته تكشف التّفاصيل كاملة

عادت صحّة الممثّل الشّهير بروس ويليس للظّهور مجدّدًا على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، إذ انتشرت خلال السّاعات الأخيرة إشاعة جديدة حول انتكاسة صحّته.

وتشير التّقارير إلى أنّ الخرف الجبهي الصّدغي أدّى إلى تفاقم حالته الصّحّيّة في الأشهر الأخيرة، بحيث أنّه فقد القدرة على الكلام بشكل كامل. لكنّ هذه الرّوايات غير مؤكّدة ولا يُعرف من أين جاءت.

وردًّا على ذلك، خرجت عائلة الممثّل، وتحديدًا بناته، لنفي أيّة إشاعات حول الأمر. وبالتّحديد، تحدّثت رومر ويليس إلى البرنامج البريطانيّ “Loose Women”، إذ أكّدت أنّ حالة والدها مستقرّة ولم يعانِ أيّة مضاعفات صحّيّة كبيرة: “هو في حالة جيّدة”، على حدّ قولها.

ولكنّها أقرّت بأن العائلة عاشت لحظات من الألم بسبب الحرائق التي طالت عدّة مناطق في لوس أنجلوس، وأدّت إلى مقتل العشرات. وقالت إنّ “أكثر ما يقلقنا في الآونة الأخيرة هو قضيّة الحرائق والتّأكّد من أنّ كلّ شيء تحت السّيطرة”.

وأكّدت رومر أيضًا أنّ الحالة الصّحّيّة لوالدها كانت بمثابة ضربة قاسية جدًّا للعائلة، لكنّها كانت أيضًا عاملًا في التّقريب بينهم، على الرّغم من طلاقه من والدتها الممثّلة ديمي مور منذ أكثر من عشرين عامًا:

“إنّ الطّريقة التي نجتمع بها جميلة للغاية، إنّها رائعة لأنّنا وحدة حقيقيّة”،

في مارس ٢٠٢٢، أعلن بروس ويليس اعتزاله، وبعد أسابيع، أوضحت عائلته أنّه تمّ تشخيص إصابته بفقدان القدرة على الكلام، وهو اضطراب يؤثّر على القدرة على التّحدّث والفهم والقراءة والكتابة.

منذ ذلك الحين، ظلّ ويليس بعيدًا عن الأضواء ولم يظهر إلّا في مقاطع فيديو قصيرة شاركتها عائلته.

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وبعد مرور عام، في فبراير/شباط ٢٠٢٣، أفادت زوجته إيما هيمينج ويليس أنّ التّشخيص قد تغيّر إلى الخرف الجبهي الصّدغي، وهو سلسلة من اضطرابات الدّماغ التي تؤثّر بشكل رئيسيّ على المناطق المرتبطة بالشّخصيّة والسّلوك واللغة.

وأشار مقرّبون من العائلة إلى أنّه على الرّغم من أنّ حالته الصّحّيّة تتحسّن، لا يزال ويليس يتمتّع بروح معنويّة جيّدة، وتلعب عائلته دورًا مهمًّا للغاية في مزاجه.