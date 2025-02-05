فيديو بروفات عبادي الجوهر لحفل افتتاح مهرجان فبراير الكويت

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جدول حفلات فبراير الكويت 2025

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2025 02:57 مساءً - يجري الفنانبروفات استعدادًا لحفله مع الفنان عايض بدولة الكويت ضمن حفلات مهرجان فبراير 2025، بقيادة المايستروا أمير عبد المجيد والتي ستقاد غدا الخميس 6 فبراير على مسرح .ونشر حساب روتانا لايف فيديو للفنان عبادي الجوهر فيديو للبروفات وعلق وكتب: "مقتطفات من بروفة الفنان الكبير ‫عبادي الجوهر،‬ استعداداً لحفله في افتتاح مهرجان ‫فبراير الكويت‬ 2025"، وعلى نغمات أغنيته "استاهلك" وهي من كلمات الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد وألحان وغناء الفنان عبادي الجوهر وتقول كلماتها :ابسألك .. هو أنا استاهلك ؟!استاهل الدمع اللي جرّح وجنتك ؟استاهل اني اعشقك ؟ابسألك عن حالنا .. انتي وانا ياللي احس ..انك انا حالنا ما هو غريبانـّا نكون متأكدين ان الفراق ما هو بعيدبالرغم من جرح السنين عشقنا دايم يزينماهو غريب .. اني لو مرة في همي نسيت وبكلمة جرحتكقبل ما تتألمين .. اللي ينزف هو دميابسألك ماهو غريب ..استاهلكابسألك لو قلت لكان الحنان اللي في قلبك ينبت من الصخر الزهروان النهار اللي في خدودك يخلي النسمة عطروان العذاب اللي في عيونك يعلـّم الناس الشعر.ولو قلتلك اني احبك اكثر من هموم البشروكثر الجفا وكثر السهرلو قلت لك وانك اقرب من عيوني للنظركل الذي اقدر اقوله واللي ما اقدر اقولهاستاهلك حبيبتي ؟!وباجاوبكللأسف ما به احد يستاهلككما نشر الحساب فيديو آخر لعدد من الصور للفنان عبادي الجوهر والمايسترو أمير عبد المجيد وعلق وكتب "لقطات من بروفة الفنان الكبير ‫عبادي الجوهر‬ ،استعداداً لحفله في افتتاح مهرجان فبراير الكويت 2025".جدول حفلات فبراير الكويت 2025 وعددها 7 حفلات، يشارك بها ما يزيد على 13 فناناً، فهي كالتالي:- بتاريخ 6 فبراير: حفل عبادي الجوهر وعايض يوسف.- بتاريخ 7 فبراير: حفل مطرف المطرف وآدم.- بتاريخ 13 فبراير: حفل فرقة ميامي وأحمد سعد.- بتاريخ 14 فبراير: حفل محمد عبده.- بتاريخ 19 فبراير: حفل ماجد المهندس.- بتاريخ 20 فبراير: حفل نبيل شعيل وأميمة طالب وأصيل أبو بكر سالم.- بتاريخ 21 فبراير: ليلة تكريم عبدالله الرويشد.

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