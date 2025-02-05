سارة دندراوي تنشر صورة لها مع وائل كفوري وهكذا وصفته

حفل "فنان العرب والنجوم"

الحفل الأول "فنان العرب والنجوم"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2025 02:57 مساءً - شاركت الإعلاميةعبر حسابها على الإنستغرام صورًا لها مع الفنان اللبناني، وكانت هذه الصور من حفل "" الذي بتنظيم من روتانا وإشراف من الهيئة العامة للترفيه وكانت ضمن حفلات موسم الرياض بنسخته الخامسة .ووصفت وائل بأنه فنان ذو روح مرحة ورائع، وعلقت سارة دندراوي على الصور وكتبت: "من أجمل مفاجآت حفل "فنان العرب والنجوم" شوفة ومعرفة النجم الرائع وائل كفوري ، فعليًا نجم بكل ما تعنيه الكلمة، والأجمل إني اكتشفت شخصيته الجميلة وروحه المرحة".وكان وائل كفوري في ليلة فنان العرب والنجوم شارك بديو مع الفنان محمد عبده بأغنية "أبعاد"، ووجدت الأغنية تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور، وكذلك قبل دخول الفنان وائل المسرح أثنى وامتدح محمد صوته.وكانت سارة قد قدمت فقرات حفل الفنان محمد عبده "فنان العرب والنجوم"وقد نشرت صورًا مع الفنان محمد عبده قبل أيام وعلقت عليها وقتها وكتبت "فنان العرب محمد عبده .. الكلمات ما تكفي ولا توفي ولا حتى تقدر توصف محبتي واحترامي وتقديري لك.. فما راح أحاول.. لكن فعليا أنا في قمة سعادتي إنك دعيتني للمشاركة في ليلة عودتك الاستثنائية .. تشرفت بمشاركتك كل تفاصيل هذه الليلة.. من استعدادات، لبروفات، لحديثك وجلستك اللي لا يملوا، وصولًا للمسرح الله يديمك نعمة في حياتنا ويمتعك بالصحة والعافية".على مدار ليلتين لن تنسيا من تاريخ الترفيه والغناء العربي الطربي الأصيل، بموسم الرياض بنسخته الخامسة، وبحضور جماهيري كبير، استطاع فنان العرب محمد عبده أن يضيء مسرحه بتاريخه العريق وفنه المميز وصوته العذب بأغانيه جاء حفلا العودة بطابع مؤثر، يروي أجمل قصة حب بين الفنان محمد عبده وجمهوره، أقيم الحفلان برعاية الهيئة العامة للترفيه، ومن تنظيم وإشراف مجموعة روتانا للموسيقى.الحفل الأول كان بعنوان "فنان العرب والنجوم"، هو ليلة للتاريخ؛ جمعت بين الأصالة والتجديد، بداية الحفل كان عبارة عن "ميدلي منوّع" من أغاني الفنان محمد عبده، بأصوات كل من الفنانة رحاب الشمراني، زينة عماد، هدى الفهد، دحوم الطلاسي، سلطان خليفة، وناصر خليفة.بعدها غنى محمد عبده "أعلى الجمال"، ثم حضرت إلى المسرح الفنانة عبير نعمة، والتي غنت أغنية من ألحان عبدالرحمن محمد عبده "خليج"، ومن كلمات الراحل القدير غازي القصيبي"، ثم غنت أغنية للفنان محمد عبده بعنوان "أنشودة المطر".ثم غنى محمد عبده "الأماكن"، ثم غنى "آه ما أرق الرياض"، و"وين أحب الليلة وين".ثم غنى دويتو مع الفنان وائل كفوري بأغنية "أبعاد"، بعدها غنى دويتو عالمي سعودي مع سونيا، وقدم دويتو "تعذبني" مع الفنان رابح صقر.وغنى الفنان محمد عبده أيضاً أغاني بمفرده، منها "المعازيم"، و"اختلفنا"، و"مجموعة إنسان"، و"ما عاد بدري".

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