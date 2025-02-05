شاهدوا كيف تغزل فهد الكبيسي بالرياض وماذا قال عنها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2025 02:57 مساءً - خلال تواجده أمس بالرياض لإحياء حفل الزواج الجماعي "ليلة العمر" لـ 300 عريس، ضمن المبادرات المجتمعية لموسم الرياض، نشر الفنان القطري فهد الكبيسي صورة له، وكتب بيت شعر تغزل من خلاله بالرياض، حيث كتب: "يا حظ الرياض اللي سكن في ضواحيها"، وهي مقطع لأغنية غناها بعنوان "أغني" من كلمات الأماني، وألحان عبدالله المناعي، وتقول كلماتها: غنّي على لالاه يا لاه يالا لالاه وبِي ونّةٍ خايف مِن النّاس توحيها حلا لاه يا مِن شاف زولَه حلا لالاه يا حظ الرّياض اللي سِكَن في ضواحيها وبِي ونّةٍ خايف مِن النّاس توحيها يا حظ الرّياض اللي سِكَن في ضواحيها أحبّه وأحب اللي يحبّه وأحب رضاه وكرّهني بنص البِشَر ما أدانيها جعلني فداه وكلّ شيٍّ بعد يفداه مهوّن علي سلمى وكَثرة بلاويها يا حظ الرّياض اللي سِكَن في ضواحيها أنا نسخة منّه بفعله وكلّ حكاه وخلّاني أعشق كل حاجة يسوّيها إن أقبل ضحك وجهي وإن أقفى كِتمت الآه وذِي حالتي دامه على الروح غاليها يا حظ الرّياض اللي سِكَن في ضواحيها

حفل "ليلة العمر"

يذكر أن ليلة العمر أحياها ثلاثة فنانين، وهم: الفنان عبدالله رشاد، وعايض، وفهد الكبيسي، على مسرح أبو بكر سالم.

آخر نشاطات الفنان فهد الكبيسي بالسعودية

وكان آخر الحفلات التي أحياها الفنان فهد الكبيسي بالمملكة العربية السعودية، وتحديداً بالرياض، هو الأول بموسم الرياض، برفقة الفنانة أميمة طالب، والحفل الثاني أحياه على مسرح كافد، ضمن أمسيات كافد الفنية.

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