رمضان 2025.. أحمد مالك وطه دسوقي يحاولان الإطاحة بـ محمود حميدة في "ولاد الشمس"

"ولعة" و"مفتاح" يعيشان في دار أيتام

مناوشات وخلافات بين أحمد مالك وطه دسوقي

هل ينجح المخطط؟

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أبطال "ولاد الشمس"

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فيلم 6 أيام

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2025 02:57 مساءً - يجتمع الثنائي، في مسلسل، المُقرر عرضه ضمن موسمحيث يُقدمان قصة تحمل قدرًا كبيرًا من الإثارة والتشويق.وتكشف "الخليج 365" تفاصيل مسلسل "ولاد الشمس" المكوّن من 15 حلقة، حيث يظهر أحمد مالك في دور "ولعة"، بينما يُجسد طه دسوقي شخصية "مفتاح"، يعيشان في إحدى دور الأيتام التي تحمل اسم "ولاد الشمس"، ويُديرها الفنان محمود حميدة، والذي يُجسد شخصية "مجدي"، ويُمارس أعمالًا غير مشروعة ومخالفة للقانون.محمود حميدة، يُجبر "ولعة" و"مفتاح" أنهما يعملان كـ"لصوص" لصالحه، وذلك رغمًا عنهما، لاسيما في ظل المناوشات والخلافات التي تنشأ بينهما من وقتٍ لآخر، إذ أنّ العلاقة بين الثنائي أحمد مالك وطه دسوقي ليست طيبة، ويدخلان في صدامات، كون كلّ منهما له طريقته الخاصة في التفكير والتخطيط.وخلال أحداث مسلسل "ولاد الشمس"، يحاول أحمد مالك وطه دسوقي، للإطاحة بمحمود حميدة "مجدي" من دار الأيتام، فهل ينجح مُخططهما، أم سيتم إحباطه؟، وذلك وسط العديد من الصعوبات والتحديات في إطار يمزج بين الإثارة والتشويق.ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج united studios، والعمل بطولة: أحمد مالك،، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندى، جلا هشام، معتز هشام، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام.يُعرضفي دور العرض السينمائي حالياً فيلم "6 أيام"، من إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي، ومن تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان، ومن بطولةوآية سماحة. وتدور أحداث الفيلم حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفاً قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلٌ منهما مساراً مختلفا في حياته عن الآخر. فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويا أم لا؟.

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