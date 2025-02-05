إعجابي لن ينتهي.. تعرفوا على رسالة أحمد الفيشاوي لشيرين رضا 

رسالة الفيشاوي لشيرين رضا

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أحمد الفيشاوي بطل "سفاح التجمع"

آخر أعماله السينمائية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2025 02:57 مساءً - شارك الفنانجمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام بمجموعة صور جديدة جمعته بالفنانةعبر الفيشاوي عن حبه واحترامه لشيرين رضا من خلال رسالة قال فيها " الصورة الأولى 2017 من إحدى المهرجانات في دورته الأولى مع النجمة الجميلة قلباً وقالباً شيرين رضا بعد عشرة 17 سنة، أقل حاجة أقولها أني بحبك وبحترمك وإعجابى بيكي لن ينتهي".تفاعل محبي شيرين رضا مع هذا المنشور، وأكد الكثير منهم اعجابهم بجمالها واناقتها، واكدوا أنها أيقونة للجمال على الرغم من وصولها لهذا العمر.على جانب آخر أثار هذا المنشور حالة من الجدل،خاصة وأنه معروف حب الفيشاوي لشيرين رضا وأنه كان يرغب الارتباط بها في وقت سابق.كان المنتج أيمن يوسف قد أعلن عن التحضير لمسلسل "سفاح التجمع" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، الذي عقد جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة ومؤلف العمل، بشأن تطوير الشخصية وتحديد ملامحها والوقوف على أبرز التفاصيل، التي تُسهم في خروجها بشكلٍ متميز.وقد انتهى المؤلف جوزيف فوزي، من كتابة النسخة الأولى من المسلسل مؤخراً، وهو مكون من 10 حلقات فقط، ومن المفترض الاستقرار على النسخة النهائية، لعرضه قريباً.كما شارك أحمد الفيشاوي في 2024 بطولة 3 أفلام دفعة واحدة، كانت البداية بفيلم "عادل مش عادل" الذي عُرض يوم 24 يناير. وشارك في بطولته: شيري عادل، دينا، محمد رضوان، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، بدرية طلبة، وهو من تأليف حسام كمال، وإخراج أحمد يسرى وآخرين. وقد قدّم الفيشاوي اللون اللايت كوميدي في العمل.ثاني أفلام أحمد الفيشاوي هذا العام وهو "السيستم" الذي عُرض في فبراير الماضي، وشارك في بطولته: طارق لطفي، نسرين طافش، وبسنت شوقي، ثم اختتم الفيشاوي تواجده في سينما هذا العام ببطولة ثالث أفلامه "بنقدّر ظروفك" الذي طُرح يوم 22 مايو، وشارك في بطولته: مي سليم، نسرين طافش، محمود حافظ، وآخرون.قد يعجبك أحمد الفيشاوي يتحدث عن وقوعه في مقلب رامز جلال ولكن من بعيد.. فما القصة؟

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