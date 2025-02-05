ناهد السباعي تكشف مواصفات فتى أحلامها وتوجه رسالة لوالدتها

مواصفات فتى أحلامها

رسالة خاصة لوالدتها

آخر أعمال ناهد السباعي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2025 02:57 مساءً - حلت الفنانةضيفة على برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية، وكشفت خلال اللقاء عن مواصفات فتى أحلامها، وتحدثت عن أزمة رحيل والدتها.أكدت ناهد على 3 صفات أساسية لا بد وأن تتوفر في شريك حياتها قائلة " يكون مسؤول، ويبقى عنده أدب في الخناق، وحد أبقى فخورة بيه".أوضحت ناهد السبب وراء قله ظهورها في الأعمال الفنية،وقالت أن السبب في ذلك هو أنها كانت تؤمن بأن الأهم هو تقديم الأدوار المميزة التي تترك بصمة عند الجمهور، لكنها أدركت أن التفكير بهذه الطريقة أمر خاطىء، وقالت أنها الآن أصبحت تدرك أن التواجد والاستمرارية هو الأهم والأفضل.تحدثت ناهد السباعي عن والدتها الراحلة المنتجة ناهد فريد شوقي، وقالت أنها كانت مرتبطة بها بشكل كبير لدرجة أنها كانت تعتبرها ابنتها، وطوال السنوات الماضية كانت تقوم بطهي الطعام لوالدتها لأنها لا تجيد هذا الأمر، ومنذ رحيلها أصبحت لا تهتم بهذا الأمر نهائيا.حاولت ناهد قدر الإمكان أن تتمالك دموعها أثناء الحديث عن والدتها، وفي نهاية اللقاء طلبت منها أن ترسل لها أي إشارة حتى تتأكد أنها تشعر بها وبكلامها معها.يشار إلى أنه عرض مؤخرا لناهد السباعي مسلسل "نقطة سودة"، وشاركها البطولة كل من أحمد فهمي، أحمد مجدي، نضال الشافعي، وفاء عامر، أحمد بدير، سماح أنور، ناهد رشدي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، والعمل من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.وتدور أحداث مسلسل "نقطة سودة" في إطار درامي، إذ تضع "رضوى" وشقيقها "صلاح" خطة شيطانية للانتقام من عائلة "السيوفي" وإمبراطوريتها، ويتعين على "عمر السيوفي" و"علي السيوفي" التصدي لهما، لكن الأمور تأخذ منعطفاً خطيراً بعد أن يقع "عمر" و"رضوى" في حب بعضهما البعض رغم العداوة المشتعلة.قد يعجبك ناهد السباعي بأول تعليق على فيديو إحراج حورية فرغلي

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