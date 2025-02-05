قصة شيماء سيف ومحمد كارتر في 6 سنوات قبل إعلان انفصالهما

بداية علاقة شيماء سيف ومحمد كارتر

شائعات الانفصال تطالهما أكثر من مرة

رسالة رومانسية من كارتر لزوجته شيماء سيف رداً على شائعة انفصالهما رسالة رومانسية من كارتر لزوجته شيماء سيف رداً على شائعة انفصالهما

كارتر يكشف عن سر عدم الإنجاب

كارتر يكشف بمعاناته من مشكلة في الإنجاب وأن زوجته شيماء سيف ليس لديها ما يمنعها للإنجاب كارتر يكشف بمعاناته من مشكلة في الإنجاب وأن زوجته شيماء سيف ليس لديها ما يمنعها للإنجاب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2025 02:57 مساءً - كتبت الفنانةنهاية قصتها مع زوجها المنتج محمد كارتر؛ بالإعلان عن انفصالهما، عقب أكثر من 6 سنوات زواج، عاشا فيها أياماً سعيدة وكذلك صعبة، كما واجها الشائعات حول علاقتهما وانفصالهما أكثر من مرة، حتى أصبح الأمر حقيقة، بعدما أكدت شيماء سيف انفصالها عن كارتر بمنشور على إنستغرام كتبت فيه: "قدّر الله وما شاء فعل. تم الانفصال بيني وبين زوجي، وربنا المعوض بإذن الله".وبدأت علاقة شيماء سيف ومن خلال مشاركتهما معاً في برنامج ""، حيث كانت شيماء ضمن مذيعات البرنامج، وكارتر كان المنتج الفني للبرنامج، وقالتفي أحد البرامج إن علاقتهما بدأت كالتالي: "بما أن كارتر مدير إنتاج البرنامج، فكنت لما بطلب أكل كان بيقول للمسؤولين عن الأكل يجيبولي كل اللي نفسي فيه زي الحواوشي والممبار، وفي مرة أنا جبتله صينية مكرونة بشاميل".يمكنكِ قراءة: 5 صور أظهرت فقدان شيماء سيف وزنها بشكل ملحوظوكشف كارتر أنه أثناء البرنامج لم تكن هناك مشاعر بينهما، ولكن بعد ذلك بدأت العلاقة تتطور بينهما، لحين أن تقابلا في مسرحية "أهلاً رمضان" مع الفنان محمد رمضان، وبدأت قصة حب بيننا، وذهبت لمنزلها وطلبت يدها من دون أن تعلم، مضيفاً: "اتفقت مع الفنان محمد رمضان أنني سأخطب الفنانة شيماء سيف وسنعلن خطوبتنا فور انتهاء العرض بعد التحية، ورحّب محمد رمضان جداً بذلك، وبالفعل قمت بتلبيسها الدبل على المسرح".شيماء سيف ومحمد كارتر واجها شائعات الطلاق أكثر من مرة، وحدث ذلك للمرة الأولى عام 2021، وتحديداً عندما ألغت شيماء متابعة كارتر وحذفت صورهما من السوشيال ميديا، وألمحت بانفصالهما من خلال منشور كتبت فيه: "كل شيء نصيب"، وسط تكهنات وقتها بأن الانفصال قد حدث، خاصة أن شيماء التزمت الصمت في هذا الوقت.خرجبعد أيام من منشور شيماء سيف، ونشر رسالة حب لزوجته على إنستغرام، حيث كتب وقتها: "من بعد ما عرفتك عمري في حياتي ما تخيلت حياتي من غيرك، أنتِ النفس اللي خارج وداخل مني، أنتِ الضحكة اللي بضحكها، أنتِ القلب اللي بعشقه، الناس كلها بتتعامل على إنك مراتي وهما مايعرفوش إنك بنتي، أيوه والله بنتي وحبيبتي وكل حاجة ليا في الدنيا".اقرئي أيضاً: بعيداً عن الرجيم: نجوم لجأوا إلى طرق أخرى لإنقاص وزنهم.. تعرفوا إليهمتكررت شائعة انفصالعنالعام الماضي، ولكن خرج كارتر سريعاً ونفى الأمر بمنشور قاسٍ وساخر ضد مروجي الشائعات، حيث كتب على حسابه بفيس بوك: "حصرياً وقع الطلاق وعنف جسدي ومعنوي ولفظي الكلام ده ممكن يكون عند أمك مش عندنا وناقص تحلفوا إنه حصل لا وخيانة وجواز عرفي ولا في الأفلام!".وأضاف كارتر: "بتجيبوا الهري ده منين؟ وهو أي كلام علشان تكسبوا ريتش ولا مدفوعلكوا علشان تروجوا لكلام مالوش أي أساس؟ عاوزين إيه؟ طيب ما كل مرة بيبان إنكم كذابين وشكلكم وحش. آه معلش ما أنتم وشكم مكشوف ومايفرقش معاكم الفضايح".صدمة الجمهور والمتابعين من خبر انفصالجاءت بعد 3 أشهر فقط من كشف كارتر عن السر الذي أخفاه الثنائي حول سبب عدم إنجابهما حتى الآن، حيث أكد أن المشكلة لديه هو، وأن شيماء لا تعاني من أي شيء يعيقها عن الإنجاب، ليتوقع الكثيرون أن ما قاله كارتر يزيد من عمق وقوة علاقتهما مع استبعاد فكرة انفصالهما تماماً، ولكن حدث العكس، وتم الانفصال بعد 3 أشهر فقط من كشف السر".تابعي المزيد: زوج شيماء سيف عن تأخر الإنجاب: هي سليمة وأنا عندي مشكلةمحمد كارتر كان قد كتبت في منشور على فيس بوك خلال شهر نوفمبر الماضي: "من فترة طويلة وأنا بسمع الناس لما بتقابل شيماء بتقولها انتي لو خسيتي هاتخلفي ودلوقتي لما شيماء خست الناس لما بتقابلها بتقولها أيوه كده خسيتي يعني هاتخلفي، وهي عمرها ما فكرت ترد وبتقول إن شاء الله وحتى الناس اللي أنا أعرفهم بيقولولي كده ومحدش فيهم ولا لحظة فكر إنها سليمة ومفيهاش أي حاجة ومعندهاش أي مانع إنها تخلف غير إنها مراتي".وتابع محمد كارتر:" ولو شيماء كانت اتجوزت أي حد غيري كان زمانها مخلفة عادي جداً بس النصيب والقدر خلاها تتجوزني أنا ونكتشف بعد فترة إن عندي مشكلة في الإنجاب وهي علشان عارفة ربنا كويس قالتلي إن كل شيء بميعاد وإحنا لسه ميعادنا مجاش وهايجي إن شاء الله".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».