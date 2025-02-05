فيفي عبده تعود بقوة: “السينما وحشتني”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة فيفي عبده عن دخولها مشروعاً فنياً جديداً تعود من خلاله الى السينما بعد غياب لأكثر من عشر سنوات، مؤكدةً أنها تقرأ حالياً السيناريو الخاص بهذا العمل.

وأكدت فيفي أنها مشتاقة كثيراً للوقوف أمام كاميرا السينما مجدّداً، قائلةً: “السينما وحشتني جداً، وأنا مفتقدة العمل فيها ومتشوقة للعودة إليها”.

وأوضحت عبده أن للسينما مكانة خاصة في قلبها، ورغم نجاحها في الأعمال الدرامية خلال السنوات الماضية، إلا أن إحساس العمل في السينما مختلف تماماً، وهو ما دفعها للبحث عن مشروع سينمائي ضخم تعود به الى جمهورها.

وعن سبب غيابها الطويل عن السينما، أكدت فيفي عبده أن ذلك لم يكن قراراً مقصوداً منها، بل جاء نتيجة انشغالها المستمر بالأعمال التلفزيونية، مما حال دون تقديمها لأي أفلام جديدة، حيث قالت: “كنت مشغولة في الدراما التلفزيونية، التي أخذتني من تقديم الأفلام، ولم أكن أقصد الابتعاد عن السينما لفترة طويلة”، مؤكدةً أنها تشعر بالندم على هذا الغياب الطويل، ومشيرةً الى أنها كانت تستطيع التوفيق بين السينما والتلفزيون، لكنها لم تنتبه الى ذلك إلا بعد مرور السنوات.

واختتمت حديثها بالقول: “أعترف بأنني أخطأت في الابتعاد عن السينما، وكان من المفترض ألاّ أغيب عنها كل هذه المدة”.