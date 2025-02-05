حورية فرغلي تركب قطار دراما رمضان في اللحظات الأخيرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في اللحظات الأخيرة وقبل أيام من حلول شهر رمضان، استطاعت الفنانة حورية فرغلي أن تلحق بآخر عربة في قطار دراما رمضان، حيث تعود لجمهورها بعمل فني جديد، بعد ابتعادها عن الساحة الفنية لفترة طويلة.

وتقدّم حورية مسلسلاً إذاعياً بمشاركة الفنان عمر خورشيد، ومن المقرر إذاعته عبر أثير راديو مصر، ويحمل عنوان “سندريلا كيوت”.

وكانت حورية فرغلي قد أبدت في تصريحات تلفزيونية سابقة استياءها الشديد من قلّة مشاركتها في الأعمال الفنية خلال هذه الفترة. إذ قالت: “أنا راحت عليَّ وما حدّش عايز يشغّلني”، وذلك على خلفية غيابها عن الدراما الفترة الماضية بسبب تغيّر ملامحها بعد إجرائها عدة عمليات جراحية في أنفها لعلاج الكسر الذي حدث فيها.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال حورية فرغلي الفنية، فيلم “المدرسة” الذي انتهت أخيراً من تصويره وتنتظر عرضه، ويشاركها في بطولته كلٌ من: إيساف، طارق النهري، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكي، محمود فارس، عبد المنعم المرصفي، صبري عبد المنعم، وهو قصة كل من محمد جمال الحديني ومحمد حمزة، سيناريو وحوار محمد شعبان، وإخراج محمد جمال الحديني.