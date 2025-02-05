مي عمر تحدث ضجّة بملابس الرقص.. “إش إش” في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشعلت الفنانة مي عمر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها عدداً من البوسترات الفردية لمسلسلها الجديد “إش إش”، ظهرت فيها وهي ترتدي ملابس الرقص الخاصة بأحداث المسلسل، المقرر عرضه ضمن سباق مسلسلات رمضان 2025.

ونشرت مي عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” بوسترات المسلسل، وعلّقت عليها بالقول: “وهي هنا… إش إش رمضان 2025 إن شاء الله… رمضان يجمعنا”، ليتفاعل معها الجمهور معبّرين عن شوقهم وحماستهم لمتابعة العمل.

وكانت قناة MBC مصر ومنصة شاهد قد أعلنتا عن عرض المسلسل حصرياً خلال شهر رمضان المقبل، ليكون واحداً من أبرز الأعمال المنتظَرة.

ويشارك في بطولة المسلسل الى جانب مي عمر، كلٌ من: ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، إيهاب فهمي، إدوارد، عصام السقا، علاء مرسي، طارق النهري، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ويتكوّن من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي. كما يتولى كل من هيثم نبيل وخالد نبيل وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل.