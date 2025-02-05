كيت ميدلتون تمسك بيد تلميذة صغيرة.. “لم تكن تعلم أنها أميرة!”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رصدت أميرة ويلز كيت ميدلتون لدى وصولها إلى معرض الصور الوطني في وسط لندن، وهي ممسكة بيد طفلة في الخامسة من عمرها بعد أن ركبت إلى جانبها في الحافلة.

وأطلقت ميدلتون (43 عاماً) “مساراً تفاعلياً” لدعم التطور الاجتماعي والعاطفي لدى الأطفال، دون سنّ الخامسة مع تلاميذ مدرسة ابتدائية في مارليبون.

وفي حين استقلت الأميرة الحافلة مع التلاميذ، نشأت بينها وبين الطفلة غريس، البالغة من العمر خمس سنوات، علاقة خاصة، حيث سارت معها يداً بيد طوال فترة تواجدها في المعرض.

وظهرت أميرة ويلز بـ بليزر بني اللون فوق سترة صوفية سوداء عالية العنق، بالإضافة إلى بنطال من تصميم “Jigsaw” بقيمة 220 جنيهاً إسترلينيّاً. ووضعت كيت قرطين “سيزان برونا” (Sézane Bruna) وسواراً ذهبيّاً، يُعتقد أنّه هدية من الأمير ويليام، من “هالسيون داي سالاماندر تورك”.

وبينما كانت صاحبة السمو الملكيّ تتجاذب أطراف الحديث مع عشرات التلاميذ، أصبحت “غريس”، صديقة الأميرة المقرّبة، إذ أمسكت بيدها عند وصولهما بعد أن جلستا معاً في الحافلة.

وقالت أليكس أسكوف، المديرة التنفيذية في مدرسة ” All Souls”: “سُئلت كيت عمّا إذا كانت ستحظى بشريكة، فجلست إلى جانب غريس في الحافلة وتبادلت غريس معها أطراف الحديث طوال الرحلة”، لكنّ الطفلة الصغيرة لم تكن تعلم أنّها كانت تمسك بيد الملكة المستقبليّة.

وأضافت أليكس: “كانت تعلم أنّها كانت زائرة مميزة جدّاً. أخبرناها أنّها أميرة. لقد نادتها كاثرين”.