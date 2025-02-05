شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج حسام على يكشف عن البوسترات الفردية لأبطال مسلسل النص.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج حسام على عن البوسترات الفردية لمسلسل النص بطولة النجم أحمد أمين، والمقرر عرضه في رمضان 2025، من إنتاج اروما استديوز، ويعد المسلسل أول تعاون بين أروما وأحمد أمين في الدراما التليفزيونية، ويتناول المسلسل حقب زمنية مختلفة، وتصدر أبطال المسلسل بوسترات لـ أحمد امين، أسماء أبو اليزيد، صدقى صخر، دنيا سامى، عبد الرحمن محمد، سامية طرابلسى، وآخرون .

أحمد أمين يعتمد في مسلسل النص على قصة كوميدية مستوحاة من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان إذ يلعب أمين دور دور نشال محترف يدعى عبد العزيز النص يقرر التوبة عن السرقة، ويُشّكل فرقة لمواجهة الاحتلال الإنجليزى، مكونة من مجموعة من النشالين مع الاستعانة بفتاة ليل وضابط، ويستطيع أمين وفرقته مقاومة الاحتلال ليتحول من نشال إلى بطل شعبى تتحاكى به الأجيال.



مسلسل النُّص مكوّن من 15حلقة، وبطولة أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، سامية طرابلسي، دنيا سامي، سمرعلام، دعاء حكم، عبد الرحمن محمد، إسراء أحمد عطية، وائل عيني، والعمل مستوحًى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان. وسيناريو وحوار شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش، ووجيه صبري وإخراج حسام علي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.