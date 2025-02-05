شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تعيد الليلة السنوية لأرواح فى المدينة فى حب أم كلثوم بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن فعاليات وزارة الثقافة فى عام أم كلثوم وإحياء للذكرى ال٥٠ لرحيلها تعيد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد الليلة السنوية فى حب الست أم كلثوم والتى تاتى ضمن نشاطها الثقافى والفكرى خلال سلسلة "أرواح فى المدينة" تقديم الكاتب الصحفى محمود التميمى ويستمر بها مشروعه الثقافى " القاهرة عنوانى" لحفظ الذاكرة الوطنية وذلك فى الرابعة مساء اليوم الأربعاء بقاعة الصالون الثقافى بلازا (٢) مركز المؤتمرات بمعرض الكتاب فى دورته الـ٥٦ .

يذكر أن ليلة الست أم كلثوم حققت نجاحاً جماهيرياً وإعلامياً كبيرا عند عرضها فى دار أوبرا القاهره والإسكندرية والليالي الثقافية بدولة قطر وتأتى سلسلة لقاءات " أرواح فى المدينة" بهدف حفظ الذاكرة الوطنية للمصريين وأطلق من خلالها مشروع " القاهرة عنواني " برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع النشاط الثقافي والفكرى فى دار الأوبرا المصرية .