شكرا لقرائتكم خبر عن عماد صفوت يواجه أحمد داود فى الشرنقة على watch it رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان عماد صفوت في بطولة مسلسل الشرنقة بطولة النجم أحمد داود، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2025، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب توبة، حيث يعرض المسلسل بشكل حصرى على منصة watch it، والعمل من إنتاج شركة أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى.

عماد صفوت



عماد صفوت

ويقدم عماد صفوت دورا مميزا خلال أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في 15 حلقة من التشويق والإثارة حول قضايا التهريب الضريبى، إذ يظهر بشخصية "خالد" محاسب يعمل مع أحمد داود في شركة محاسبة يملكها الفنان صبرى فواز في أحداث المسلسل، ويصطدم بالعديد من المواقف والسلبيات خلال أحداث المسلسل.



عماد صفوت

الفنان عماد صفوت قدم آخر أعماله مسلسل صيد العقارب، وعرضه في رمضان العام الماضى، بطولة النجمة غادة عبد الرزوق، وشارك في بطولة المسلسل أحمد ماهر رياض الخولى، محمود عبدالمغنى منال سلامة، سيمون، مجدى بدر، محمد على رزق، محمد علاء جاميكا، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطى، أحمد ماجد صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، مى القاضى، سيف الديربى، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادى مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.