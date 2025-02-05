شكرا لقرائتكم خبر عن مقاومة شعبية دى ولا إيه.. الجمهور يطلق التكهنات بسبب بوستر مسلسل النص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع عدد كبير من المشاهدين مسلسل النص بطولة النجم أحمد أمين على قائمة مشاهداتهم في موسم دراما رمضان ، والذى يشهد تواجد عدد كبير من الفنانين، ولكن أحمد أمين له مذاق خاص خاصة وإنه يتمتع بشعبية من مختلف الفئات العمرية، وحرص صناع مسلسل النص على طرح بوستر مختلف عن باقى بوسترات الأعمال الأخرى، خاصة أن العمل كوميدى تدور أحداثه في حقب زمنية مختلفة، وهوما جعل رواد السوشيال ميديا يتحدثون عن فكرة بوستر النص، فهناك من أكد إنها المقاومة الشعبية بطريقة كوميدية، ومنهم من أكد إنه عصابة النص وتنوى تنفيذ عدة عمليات وغيرها من الأفكار التي أطلقها الجمهور الأيام الماضية .



النص

وبدأ العد التنازلي لموسم الدراما الرمضانية 2025، الذي يضم مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية المميزة يشارك في بطولتها أهم نجوم الدراما وتحمل بصمة أبرز صناعها، وخلال الفترة الحالية يبدأ المشاهدون في إعداد قائمة مسلسلاتهم المفضلة التي يهتمون بمتابعتها مع بداية الموسم الدرامي سواء بسبب مشاركة نجومهم المفضلين في بطولتها أو بسبب التوليفة المميزة التي يقدمها العمل.

مسلسل النُّص مكوّن من 15 حلقة، وبطولة أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، سامية طرابلسي، دنيا سامي، سمرعلام، دعاء حكم، عبد الرحمن محمد، إسراء أحمد عطية، وائل عيني، والعمل مستوحًى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان. وسيناريو وحوار شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش، ووجيه صبري وإخراج حسام علي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

