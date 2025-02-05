شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب تقديم مشاريع الأفلام القصيرة بأيام "مالمو" السينمائية نهاية فبراير والان مع تفاصيل الخبر

كشف مهرجان مالمو للسينما العربية عن استمرار فتح باب التقديم لمشاريع الأفلام القصيرة في مرحلة التطوير، وذلك ضمن النسخة الحادية عشرة من أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما، حتى نهاية فبراير الجاري.

وتواصل مبادرات تمويل أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما العربية في دعم صُنّاع الأفلام الطموحين، بهدف تعزيز إنتاج الأفلام القصيرة في المنطقة



يحتفي مهرجان مالمو للسينما العربية بتنوع السينما العربية، عاكسًا قضاياها وتوجهاتها من مختلف أنحاء العالم العربي، ومساهمًا في مدّ جسور التعاون بين صناع الأفلام العرب ونظرائهم من دول الشمال. يضم برنامج المهرجان مسابقات للأفلام الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة، إلى جانب عروض خاصة وفعاليات موازية.

وبالتوازي مع العروض السينمائية، تستضيف أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما منتدىً صناعيًا رائدًا يجمع بين صناع الأفلام، المنتجين، النقاد، والمؤسسات السينمائية من الدول العربية ودول الشمال، ليتيح لهم فرصًا استثنائية للتشبيك، التطوير، وعرض مشاريعهم أمام خبراء صناعة السينما.

تنعقد الدورة الخامسة عشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية في الفترة من 29 أبريل إلى 5 مايو 2025، بينما تقام الدورة الحادية عشرة من أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما بين 30 أبريل و3 مايو 2025، لتواصل هذه الفعالية دورها المحوري في دعم صناعة السينما العربية وتعزيز التعاون الدولي