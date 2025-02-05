هنا الزاهد تحمس الجمهور لموسم جديد من إقامة جبرية 

موسم جديد من إقامة جبرية

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تفاصيل مسلسل "إقامة جبرية"

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آخر أعمالها السينمائية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2025 01:23 مساءً - حققت الفنانةنجاحا لافتا خلال الفترة الماضية بعد عرض مسلسل إقامة جبرية، الذي تخلت فيه عن شخصية الفتاة البريئة التي اعتادت تقديمها منذ بداية مشوارها الفني، وقدمت دور مريضة نفسية تنتقم من ضحاياها بطريقة مروعة مستغلة خبرتها في مجال الصيدلة.بالتزامن مع عرض الحلقات الأخيرة من المسلسل تفاعل الجمهور مع المقاطع المصورة والصور المتداولة من أحداث الحلقات، وكانت المفاجأة عندما نشرت هنا مقطع مصور كشفت من خلاله أن هناك احتمالية لتقديم موسم جديد من العمل خلال الفترة المقبلة.تقدم هنا الزاهد الدراما الاجتماعية النفسية خلال مسلسل "إقامة جبرية" من خلال شخصية "سلمى" التي تعمل طبيبة صيدلانية وتتعرض لصدمة كبيرة بعد وفاة زوجها، الأمر الذي يجعلها تتردد على عيادة الطبيبة النفسية عايدة وتُجسد دورها صابرين، وتتعرف إلى موسى ابن الطبيبة عايدة والذي يلعب دوره محمد الشرنوبي، وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة، ويشارك في بطولة المسلسل عدد آخر من النجوم وهم ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، أحمد والي، جلا هشام، محمد دسوقي، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج.يذكر أن هنا الزاهد يعرض لها حالياً في دور السينما فيلم "بضع ساعات في يوم ما" من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمدالشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد، كما تواصل هنا تصوير فيلم آخر بعنوان "الشاطر" الذي يجمعها بالنجم أمير كرارة للمرة الأولى.ةيمكنك متابعة هنا الزاهد أرعبت جلا هشام في إقامة جبرية.. وهذا هو السبب!

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