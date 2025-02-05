فيديو محمد عبده يصفق لوائل كفوري فما القصة؟

اغنية "أبعاد"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2025 01:23 مساءً - في فيديو ظهر للفنان محمد عبده والفنان وائل كفوري وكانت من بروفات حفل "فنان العرب والنجوم" وأثناء البروفات استمع الفنان محمد لوائل بعد أداء وصلة من أغنية " ابعاد" صفق له وهو يبتسم .ونشر حساب روتانا لايف فيديو للفنان محمد ووائل وكان وائل يغني اغنيه " أبعاد" والفيديو كان من البروفات قبل بدء الحفل وعلق وكتب: "بداية الفيديو أبو نورة يسمع وائل كفوري، نهاية الفيديو أبو نورة يصفق له، طرب من بروفة فنان العرب والنجوم".وكان الفنان محمد عبده قد أثنى خلال الحفل على صوت وائل كفوري وقال إنه شهد وتابع هذا الفنان منذ بداياته وامتدح صوته الجميل وأداءه المميز كما أتقن وتفوق كفوري بغنائه دويتو مع محمد وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقاطع .واغنية " أبعاد" هي من كلمات الشاعر الراحل فائق عبد الجليل وألحان يوسف المهنا وتقول كلماتها:أبعاد كنتم واللا قريبينالمراد إنكم دايم سالمينما أقول غير اللهالله يكون بعون كل العاشقينأشتاق واسأل عنكم الأشواقالفراق ما غيَّر علي الفراقعساكم ما نسيتوني عساكموعسى ما مر هوى بعدي وخذاكمناطر هواكم ناطر.. قادر ولاني قادروما أقول غير الله..الله يكون بعون كل العاشقينليلة ليلة ليلة ياليلةمُنيتي أسهر معاكم ليلةوأشتري بعمري رِضاكم ليلةيراودني أمل في ليلة القاكموأطرِّز بالفرح أحزان فرقاكمعساكم مانسيتوني عساكموعسى مامر هوى بعدي وخذاكمناطر هواكم ناطر.. قادر ولاني قادروما اقول غير الله..الله يكون بعون كل العاشقين

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