تكريم عبدالله الرويشد بفبراير الكويت 2025 بمشاركة نخبة من نجوم الفن بالوطن العربي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2025 01:23 مساءً - لمسيرته الفنية ومكانته الكبيرة سيتم تكريم الفنان عبدالله الرويشد في حفل خاص بـ "فبراير الكويت 2025" بمشاركة نجوم الفن من الوطن العربي، ولكن لم تحدد أسماؤها أو يتم الإعلان عنها حتى الآن، وستنطلق غدا أولى حفلات فبراير الغنائية، وهي من تنظيم وإشراف مجموعة روتانا للموسيقى، والمنتج المنفذ Eventcom، وهذه المرة تأتي الحفلات التي ستقام في قاعة "أرينا الكويت" بحلة جديدة لتجمع ما بين جيلين من المطربين القدامى والشباب. ونشر حساب روتانا لايف على الإنستغرام بوستر التكريم والذي سيكون بتاريخ 21 فبراير 2025 وعلقت وكتبت " بمشاركة ألمع نجوم الفن بالوطن العربي، خلوكم جاهزين للإحتفاء بمسيرته الخالدة ، ضمن حفلات ‫فبراير الكويت‬ 2025".

جدول حفلات فبراير الكويت 2025

اما جدول حفلات فبراير الكويت 2025 وعددها 7 حفلات، يشارك بها ما يزيد على 13 فناناً، فهي كالتالي: - بتاريخ 6 فبراير: حفل عبادي الجوهر وعايض يوسف. - بتاريخ 7 فبراير: حفل مطرف المطرف وآدم. - بتاريخ 13 فبراير: حفل فرقة ميامي وأحمد سعد. - بتاريخ 14 فبراير: حفل محمد عبده. - بتاريخ 19 فبراير: حفل ماجد المهندس. - بتاريخ 20 فبراير: حفل نبيل شعيل وأميمة طالب وأصيل أبو بكر سالم. - بتاريخ 21 فبراير: ليلة تكريم عبدالله الرويشد.

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