رمضان 2025.. أحمد مكي يفقد زوجته ويتعهد بتربية ابنه في مسلسل الغاوي

"شمس نصر العدوي" بطلجي من الجمالية

صعوبات وتحديات

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توقف سلسلة "الكبير أوي"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2025 01:23 مساءً - يواصل الفنان، تصوير مسلسله الجديد، والذي يُنافس به في، حيث يطل على جمهوره هذا العام بشكلٍ جديد ومختلف تمامًا، إذ حظيت الصور الأولى من العمل، بتفاعل كبير من المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين.وتستعرض "الخليج 365" تفاصيل مسلسل أحمد مكي الجديد "الغاوي" في رمضان 2025، حيث يؤدي خلال الأحداث دور "شمس نصر العدوي" يُمارس أعمال البلطجة والعنف في المنطقة التي يعيش فيها داخل حي الجمالية بالقاهرة، إلى أنّ يقع حادث مفاجئ له يُغير حياته رأسًا على عقب.وخلال الأحداث، يفقد "شمس" زوجته بشكلٍ مفاجئ، ليُحدث هذا الأمر تغييرات كبيرة في التركيبة النفسية له، إلى أنّ يُقرر التوبة والابتعاد عن طريق البلطجة، ويسلك طريقًا جديدًا، ويتعهد بتربية ابنه الوحيد بطريقة جيدة وشريفة، إلا أنّ ذلك التغيير لن يكن سهلًا، ولن يكن الطريق مُمهدًا له، إذ سيواجه عددًا من التحديات والصعوبات في أثناء سعيه لتحقيقه حلمه.مسلسل "الغاوي" ينتمي إلى الدراما الشعبية، ومكوّن من 15 حلقة فقط، ويُشارك في بطولته بجانب أحمد مكي، كلّ من: عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير وأحمد كمال وآخرون، والعمل سيناريو وحوار طارق الكاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل.قرر وضع حدّ لسلسلة مسلسله الشهير "الكبير أوي" عند الموسم الثامن الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي 2024، حيث اكتفى بما تم تقديمه من مواسم في هذا العمل والذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وبدأ يُوسع نطاق أدواره بتقديم أعمال بعيدة عن الكوميديا خاصةً بعد النجاح الذي حققه في مسلسل "الاختيار 2" والذي لم يقدم فيه كوميديا تماماً.

وبدأ مكي رحلته مع "الكبير أوي" عام 2010، وحقق نجاحاً كبيراً؛ بسبب فكرته المبتكرة، والتي تُقدم لأول مرة، وانطلق بعدها وقدم الجزء الثاني عام 2011، ثم الثالث عام 2013 وتلاه الرابع عام 2014، والذي سجّل آخر مشاركات دنيا سمير غانم، شريكة نجاح أحمد مكي في العمل، ورغم اعتذارها قدم مكي الجزء الخامس واختار تفادي عدم ظهورها؛ بأن الأحداث بالكامل دارت في تركيا وبعيداً عن المزاريطة.

توقف بعد ذلك عن تقديم سلسلة الكبير وعاد مرة أخرى بعد 7 سنوات، لاستكمال السلسلة في شهر رمضان 2022، بتقديم الجزء السادس، ثم قدم السابع في العام التالي 2023، واستمر في السلسلة بتقديم الموسم الثامن خلال شهر رمضان الماضي 2024.

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