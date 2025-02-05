إيمي سمير غانم تتجاوز أزمتها الصحية وتشارك جمهورها كواليس عقبال عندكوا

إيمي سمير غانم تتجاوز أزمتها الصحية

ايمي سمير غانم في كواليس عقبال عندكوا الصورة ستوري من حسابها على إنستغرام

تعاون جديد مع حسن الرداد

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2025 01:23 مساءً - شاركت الفنانةجمهورها خلال الساعات الماضية بصورة جديدة من كواليس مسلسلها "" المقرر طرحه في الموسم الرمضاني المقبل، وذلك عبر خاصية ستوري حسابها الرسمي على إنستغرام.ظهرت إيمي في الصورة بملابس الشخصية التي ستقدمها، وكانت ترتدي نظارة طبية كبيرة وغطاء للشعر، وتعبير هذه الصورة هي أول ظهور لها بعدما تعرضت لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.حيث كشفت إيمي في وقت سابق وعكة صحية، وقامت بنشر صور الأدوية التي تتناولها، لكنها لم تكشف تفاصيل وضعها الصحي.وتخوض إيمي سمير غانم وحسن الرداد منافسات موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "عقبال عندكوا" الذي يجمع الثنائي مجدداً في الدراما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمهما "عزمي وأشجان" عام 2017، ويشارك في بطولة العمل الجديد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي، وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي.وتعود إيمي سمير غانم بمسلسل "عقبال عندكوا" إلى دراما رمضان 2025 بعد غياب دام 5 سنوات، حيث قدمت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "سوبر ميرو" الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2019، وشارك في بطولته سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ملك قورة، إنعام سالوسة وضيفة الشرف دلال عبد العزيز والعمل من إخراج وليد الحلفاوي.أما حسن الرداد فقد قدم في رمضان 2024 مسلسل "محارب"، وشارك في بطولته أحمد زاهر، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، أحمد عنان، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، بسنت أبو باشا، كريم العمري، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.يمكنك متابعة كواليس عقبال عندكوا تؤكد حمل إيمي سمير غانم.. بالصور

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