عبدالله متعب ينشر صورًا لنجوم مسلسل طراد وهكذا يعلق

مسلسل "طراد"

أبطال مسلسل "طراد"

عمل جديد للفنان عبدالله متعب

آخر عمل عرض للفنان عبدالله متعب

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2025 01:23 مساءً - شارك الفنانمتابعيه عددًا من الصور وكانت من كواليس مسلسل "طراد" الذي يعرض حاليًا، تنوعت الصور للقطات من العمل جمعت أبطال المسلسل والفنانين المشاركين أيضًا بالعمل.وعلق عبدالله متعب على الصور التي نشرها وكتب: "نجوم MBCTalent في كواليس مسلسل طراد".وكان الفنان عبدالله متعب، أحد أبطال مسلسل "طراد" قد كشف مؤخرًا لسيدتي خلال تواجده في العرض الخاص الحصري للحلقة الأولى من العمل بحضور أبطاله، عن دوره الذي يجسده بالعمل، قائلًا: لا أريد أن أحرق الشخصية التي سأقدمها، ولكن أستطيع أن أقول إنني أجسد شخصية "سالم"، وهو رجل لا يعرف الخوف، متقدم دائماً، وليس لديه شيء يخسره، لذلك يقوم بعمل كل شيء بدون أن يكترث للنتائج.مسلسل "طراد" هو من إخراج حكيم جمعة، ومن تأليف علاء حمزة، وبطولة نايف البحر، عبد الله متعب، هاشم هوساوي، سعيد صالح، سعيد القحطاني، ليلى مالك، فاطمة الشريف، غادة الملا، عبد الرحمن نافع، وسارة الحربي.تدور أحداث العمل حول "طراد"، شاب يعمل في برمجة المفاتيح، هجره والده بطفولته، فنشأ لدى خال فقير الحال، وحين مرض خاله، قصد طراد والده، طالباً المساعدة منه لتأمين ثمن العلاج لخاله، لكن والده رفض مساعدته، فجعل والده أول ضحاياه، وقرر أن يكون أول من يسرق منه المال، ليتحوّل بعد ذلك إلى لص محترف، شكّل عصابة قامت بسرقات صغيرة، ووضعت خطة للسرقة الكبرى، والهدف سرقة الأشرار وإنصاف المتضررين منهم، وتتوالى الأحداثوكان الفنان عبدالله متعب قد انتهى من تصوير مسلسل "حبتين"، من إخراج الفوز طنجور، ومن تأليف أحمد ندا، ومن بطولة نخبة من النجوم منهم الفنان عبدلمحسن النمر، نايف البحر، متعب عبدالله، سعيد صالح، ريم العلي، مريم عبدالرحمن، نجود أحمد، قصي خضر، فيصل الزهراني بالإضافة إلى آخرين.أما آخر عمل عرض للفنان عبدالله متعب هو مسلسل "ثانوية النسيم"، من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالرحمن الجندل، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ علاء حمزة، ومن بطولة الفنان خالد صقر، نايف البحر، فهد البتيري، محمد القحطاني، عهود السامر، نورا الياسين، آلاء سالم، محمد القس، نايف الظفيري، جبران الجبران، فارس الخالدي، هند محمد، ريم حبيب، غادة الملا، وسعيد صالح. وتدور أحداثه حول تعيين المدرس عبدالله في مدرسة "ثانوية النسيم"، ليطبق أفضل الطرق التعليمية المبتكرة والمتقدمة، لكنه يواجه العديد من الصعوبات مع طلاب المدرسة، التي تكشف له عن واقع لم يكن يتصوره داخل المدرسة ويتفاجأ منه، والمشاكل التي تنشأ بين الطلاب، ويسعى جاهداً لحلها وجذب الطلاب نحوه؛ بالاهتمام بتعليمهم وتغيير سلوكهم.

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