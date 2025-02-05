حبيب غلوم يعلن عن عرض حكايا لونا بالموسم الرمضاني 2025

مسلسل "حكايا لونا"

أعمال قادمة للفنان حبيب غلوم

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2025 01:23 مساءً - أعلن الفنانعن موعد عرض مسلسل "" بالموسم الرمضاني 2025 وكان المسلسل قد صور العام الماضي تمهيدًا لعرضه بالموسم الرمضاني 2024 لكنه لم يعرض وتم تأجيله إلى الموسم الرمضاني القادم .ونشر حبيب عددًا من الصور للفنانين المشاركين بالعمل وعلق وكتب: "مسلسل حكاية لونا في رمضان ونخبة من النجوم العرب" .و"حكايا لونا" هو مسلسل اردني خليجي ضم نخبة من النجوم وهو من إخراج ليث حجاوي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ سليمان أبو شارب، ومن بطولة منذر رياحنة، لونا بشارة، حبيب غلوم، هيفاء حسين، سمير الناصر، مريم الغامدي، هيلدا ياسين، تركي الكريديس، طارق النفيسي، عمران العمران، ليلى السلمان، رانيا فهد، جود السفياني، عهود السامر، سلطان المقبالي، شيرين باوزير، عبير عيسى، بالإضافة إلى آخرين.والعمل تدور أحداثه حول "لونا" و"عدنان" والذي يجمعهما ألم مرض السرطان حيث يتقابلان في مجموعة الدعم الخاص بمرضى السرطان، فيتقاسمان الأوجاع معًا، ويساند كل منهما الآخر بمرضه وتعبه وتتوالى الأحداث.كما انتهى الفنان حبيب غلوم من تصوير مسلسله التراثي القادم "شْغَابْ" والمقرر عرضه بالموسم الرمضاني 2025، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مصطفى رشيد، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ إسماعيل عبدالله، ومن بطولة نخبة من النجوم من أبرزهم الفنان أحمد الجسمي، حبيب غلوم ،هيفاء حسين، أحمد الأنصاري، مروان عبدالله، إبراهيم سالم، أمل محمد، عبدالله الجنيبي، ريم حمدان، سارة السعدي، شيخة البدر، إبراهيم أستادي، حميد فارس، آلاء شاكر، خالد البناي، حسين سعيد، هيا القايدي، عبدالله صالح، سعيد الهرش، ماجد الجسمي، ريم الفيصل، هيرا محمود، حمدان الهنداسي، خالد النعيمي، مواري عبدالله، إبراهيم القحومي بالإضافة إلى آخرين.

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