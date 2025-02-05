بالصور- ساندرا رزق تتألق بفستان زهري خيالي.. إليكم سعر حقيبة يدها من Valentino

ميرنا وليد - بيروت - سحرت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق أنظار متابعيها، بأحدث إطلالة لها، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها مرتديةً فستاناً طويل وواسع باللون الزهري من دون اكمام ذات تصميم رائع، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

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و حملت ساندرا بيدها حقيبة من دار ازياء Valentino وصل سعرها إلى 4.200 يورو.

وكانت شاركت ساندرا رزق متابعيها، مجموعة من الصور من زيارتها إلى موناكو مع إبنتها نور، حيث قامتا بجولة فوق المدينة بالمروحية، وظهرت ساندرا بلوك صيفي رائع، إرتدت فيه فستاناً متوسط الطول، زاهي الألوان ومورداً من دون أكمام، من دار أزياء Dolce & Gabbana، يصل سعره إلى 4,180 دولار.

