خاص وبالفيديو - هذه مطالب عابد فهد ونهلا داوود وجوزيف بو نصار وغيرهم من صادق الصبّاح في حال أصبح وزيراً للثقافة

ميرنا وليد - بيروت - المنتج صادق الصبّاح في مسيرته باع طويل من الإنتاجات لطالما رفع من خلالها إسم لبنان عالياً في العالم العربي، فهو الذي بدأ بإدارة شركة الصبّاح عام 1981، هذه الشركة التي أصبحت بمجهوده ومثابرته منبثق عنها شركة الصبّاح للإعلام (عام 1981)، وشركة سيدرز آرت بروداكشن (عام 2000)، وشركة المُتحدين للإنتاج الإعلامي (عام 2010) ومقرها في القاهرة، ويعمل الصبّاح أيضًا مستشارًا للجنة حقوق الملكية الفكرية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت، ونائب رئيس جمعية المنتجين والموزعين السينمائيين في لبنان، وعضو غرفة صناعة السينما المصرية.



الصبّاح يمتلك خلفية سياسية حيث أن والده هو الوزير والنائب اللبناني السابق أنور الصبّاح الذي رحل عن عالمنا العام الماضي، ويمتلك الصبّاح مخزوناً ثقافياً لا يستهان به، وها هو اليوم خير مرشح لمنصب وزير الثقافة في لبنان.

سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر، أجرت مجموعة من اللقاءت مع الممثلين عابد فهد ونهلا داوود وجوزيف بو نصار والمخرج إيلي السمعان والممثلين رانيا عيسى وإيلي متري وميا علاوي للوقوف على مطالبهم من المنتج صادق الصبّاح في حال أصبح وزيراً للثقافة.

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