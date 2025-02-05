شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان الخميسى توضح الفرق بين تصميم الأزياء فى الشعبى والتاريخى والمودرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الاستايليست إيمان الخميسى عن تصميمات الأزياء داخل الأعمال المختلفة، والفرق بين التجهيزات الخاصة بالأعمال الشعبية والتاريخية والمودرن، وقالت اثناء حلولها ضيفة فى الحلقة الرابعة ببودكاست "الشغلانة" مع الكاتب الصحفى آسر أحمد: "كل حاجة لها طريقة شغل غير التانية، أنا فى الشعبى بنزل الوكالة أجيب اللبس مستعمل علشان يبقى حقيقى فعلا، وفى التصميمات الشعبية بنزل الحوارى والشوارع علشان أشوف الناس لابسة إيه هناك، والشعبى مختلف كل سنة عن التانية، شعبى 2025 مش حوارى 2020 ونفس الحال فى الصعيدى".

وأضافت مصممة الأزياء إيمان الخميسى فى حديثها: "وبالنسبة للتصميمات المودرن، أنا بسافر كتير وبحضر عروض أزياء فى باريس ولندن ودايما بشوف وعينى سابقة بخطوة والمذاكر والاجتهاد بتخلى الناس تطلع أحسن حاجة، وأحب حاجة لقلبى هى فترة الخمسينيات واشتغلت مع النجمة شيرين عبد الوهاب فى الفترة دى بمسلسل طريقى".

وعن التصميمات التاريخية قالت مصممة الأزياء إيمان الخميسى: "وبالنسبة لتتصميمات التاريخية، هناك فترة مؤرخة ولها صور وهكذا، وفى تاريخ ليس مؤرخ، ولكن بشكل عام الاستايليست لازم يكون بيشوف كتير جدا ويكون مطلع بشكل كبير، ولما بيكون هناك عمل فى فترة معينة بيكون فى مذاكرة بشكل كبير جدا ليها".

إيمان الخميسى تونسية الأصل، وسبق وعملت فى الكثير من الأعمال منها برنامج الدوبليكس "أبلة فاهيتا" ومسلسل "طريقى" مع النجمة شيرين عبد الوهاب، ومسلسل حلاوة الدنيا مع النجمة هند صبرى، ومسلسل لؤلؤ ومسلسل وراء كل باب وفيلم عاشق ومسلسل سوبر ميرو، وعملت كمصممة ملابس للمطرب العالمى مونتانا والنجمة التركية مريم أوزرلى.‎

بودكاست "الشغلانة" يقدمه آسر أحمد، ويعرض كل يوم أربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست.