شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى خطاب صعيدة اسمها جلالة فى مسلسل حكيم باشا مع مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

تجسد النجمة سلوى خطاب شخصية سيدة صعيدية تدعى "جلالة" خلال أحداث مسلسل حكيم باشا مع النجم مصطفى شعبان، والذى يتواصل تصويره للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، وتكشف حلقات المسلسل حكاية جلالة مع مصطفى شعبان وعائلة الباشا التي تدور حولها الأحداث.



سلوى خطاب بشخصية جلالة فى مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا يُعيد النجمة سلوى خطاب إلى الدراما الصعيدية بعد 27 عاماً من تقديمها للمرة الأولى في مسلسل الضوء الشاطر الذى تم عرضه عام 1998 وحقق نجاحاً استثنائياً حتى وقتنا هذا، كما يسجل العمل التعاون الثانى على التوالي بين سلوى خطاب ومصطفى شعبان بعدما قدما سوياً في رمضان الماضى مسلسل "المعلم".

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

وشاركت سلوى خطاب فى رمضان الماضى خلال مسلسلى "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، هاجر أحمد ، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، أحمد عبدالله محمود، الطفل جان رامز من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل، و""صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، سلوى خطاب، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، نور إيهاب، ميار الغيطى، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.