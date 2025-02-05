شكرا لقرائتكم خبر عن ملحم زين وفارس كرم يحيان حفلاً غنائياً فى الأردن خلال فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطربان ملحم زين وفارس كرم حفلا غنائيا بالأردن يوم الجمعة الموافق 21 فبراير الجارى، حيث يقدم كل منهما باقة من أغانيهما التى اشتهرا بها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

من ناحية أخرى يستعد زين، خلال شهر فبراير الجارى، لطرح مينى ألبوم، والذي لم يستقر على اسمه حتى الآن، يضم 6 أغانٍ، وتعاون في توزيع الأغانى جمال ياسين وعمر صباغ، ومن أبرز أغانى المينى ألبوم: الأولى تحمل اسم "حلفتلك" من كلمات وألحان مروان خوري، والثانية "كوكبي" من كلمات وألحان إيفان نصوح، والثالثة بعنوان "الحب مقدس" من كلمات وألحان إيفان نصوح، والرابعة بعنوان "ألف مبروك" من كلمات وألحان رامي شلهوب.

وكان طرح المطرب اللبنانى ملحم زين العام الماضى أغنية جديدة بعنوان "أمى وضحكتك"، على موقع يوتيوب، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مهند العزاوى، وألحان على جاسم، وتوزيع الموسيقى أحمد المهندس، وإخراج عادل سرحان.

كما طرح أيضًا ملحم زين مؤخرًا أغنية "لما الحكي"، كلمات نزار فرنسيس، وألحان توزيع ميشال فاضل، وإخراج سام كيال، وشارك ملحم أيضا في تصوير الكليب عدد من الفنانين اللبنانيين وهم عبدو شاهين، وختام اللحام، وعصام الأشقر، وجوي سلامة، ويهدف الكليب للتوعية من عواقب انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى التوعية بالالتزام بالمعايير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى.