شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم العمة الصعيدى فى مسلسلات رمضان 2025.. أبرزهم أحمد العوضى وبيومى فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر عدد من نجوم الفن في دراما رمضان 2025 بشكل مختلف وسيكون من بينهم من يظهرن بالجلباب الصعيدى، وخلال التقرير التالية يرصد ”الخليج 365” أبرز الفنانين تظهر بالعمة الصعيدى.



أحمد العوضى

هذا العام يظهر النجم أحمد العوضى بشخصيتين فى مشاهد بمسلسل فهد البطل في شخصية الأب، يظهر بعمة الصعيدى، وهذا لوك جديد على العوضى ولم يظهر به من قبل، يشارك في البطولة أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمى، عصام السقا، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد، مجدى بدر، وآخرون.



أحمد العوضى

مصطفى شعبان

كما أيضا يقدم النجم مصطفى شعبان الدراما الصعيدية من خلال مسلسله الجديد حكيم باشا، ويظهر بعمة الصعيدى، الذى تدور أحداثه حول حكيم الذى يتولى تجاره عمه فى الآثار، ويشارك فى بطولة العمل أيضا دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتى، أحمد فؤاد سليم.



مصطفى شعبان

رياضى الخولى

أما الفنان القدير رياضى يقدم خلال رمضان المقبل مسلسل حكيم باشا، ويجسد خلال العمل شخصية الصعيدي، ويظهر بالعمة داخل أحداث مسلسل، و يجسد رياض خلال أحداث العمل شخصية عم مصطفى شعبان ويدخلان في صراعات كبيرة على مدار الحلقات.



رياضى الخولى

أحمد عبد العزيز

وينضم إليهم أيضًا الفنان أحمد عبد العزيز الذي يظهر هو الآخر بالعمة والجلباب الصعيدي، ضمن أحداث مسلسل فهد البطل، الذي يشارك من خلاله بجانب عدد من الفنانين من بينهم أحمد العوضي وميرنا نور الدين وكارولين عزمي ويارا السكرى وعدد آخر من الفنانين.



أحمد عبد العزيز

بيومى فؤاد

ويشارك الفنان بيومى فؤاد في مسلسل قهوة المحطة، وظهر بصور من الكواليس بالعمة والجلباب المناسبين لشخصيته الصعيدية ضمن أحداث العمل، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج شركة سينرجى، وتضم قائمة أبطال كلاً من: أحمد غزى، هالة صدقي، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، حسن أبوالروس، وفاتن سعيد واحمد ماجد وعدد آخر من الفنانين.