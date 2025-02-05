شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان الخميسى عن تصميم الشعبى فى الأعمال الفنية: بشترى اللبس من الوكالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الاستايليست إيمان الخميسي، عن تصميمات الأزياء داخل الاعمال المختلفة والفرق بين التجهيزات الخاصة بالاعمال الشعبية والتاريخية والمودرن، وقالت أثناء حلولها ضيفة فى الحلقة الرابعة ببودكاست "الشغلانة" مع الكاتب الصحفى آسر أحمد: "كل حاجة لها طريقة شغل غير التانية".

وتابعت الخميسي قائلة: "أنا في الشعبي بنزل الوكالة أجيب اللبس مستعمل علشان يبقي حقيقي فعلا، وفي التصميمات الشعبية بنزل الحواري والشوارع علشان أشوف الناس لابسة إيه هناك، والشعبي مختلف كل سنة عن التانية، شعبي 2025 مش حواري 2020 ونفس الحال في الصعيدي".

إيمان الخميسي تونسية الأصل، وسبق وعملت في الكثير من الأعمال منها برنامج الدوبليكس "أبلة فاهيتا" ومسلسل "طريقي" مع النجمة شيرين عبد الوهاب، ومسلسل حلاوة الدنيا مع النجمة هند صبري، ومسلسل لؤلؤ ومسلسل وراء كل باب وفيلم عاشق ومسلسل سوبر ميرو، وعملت كمصممة ملابس للمطرب العالمي مونتانا والنجمة التركية مريم أوزرلي.‎

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الكاتب الصحفى آسر أحمد، ويعرض كل يوم أربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست.