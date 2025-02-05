شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرض جودر 2.. ياسر جلال يطلب يد جيهان الشماشرجى فى الحلقة التاسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية عرض مسلسل جودر فى النصف الثانى من رمضان 2024، اجتمع حوله المشاهدون وارتبط الجمهور بالمسلسل، وفى انتظار عرض الجزء الثانى فى دراما رمضان 2025.

وقبل عرض الجزء الثانى من جودر، وخلال أحداث الحلقة التاسعة من الجزء الأول، حكى جودر لوالدته فاطمة – وفاء عامر وحبيبته شروق – جيهان الشماشرجى وأهلها عن ما حدث له فى رحلته ومدينة النحاس وشواهى - نور، وطلب جودر الزواج من حبيبته شروق، والتحضير لحفل الزفاف في أسبوع ثم ذهب لاستعاده الدكان والمنزل مرة أخرى مقابل الكثير من الأموال.

وبدأت الحلقة بوصول جودر لحارة سعد السعود، مرة أخرى من مدينة النحاس ومعه كل الهدايا والقماش الذى أخذه من الملك بيناس بعد مساعدته لفك السحر الأسود عن المدينة ووجد جودر والدته فاطمة كفيفة متسولة في الشارع، ليجرى عليها ويحضنها وتحكى له عن حال أسرته وماذا وصل لهما بعد سفره، وقالت له: "إخواتك سالم وسليم خلصوا كل الأموال ووالدك عمر زعل على اللى حصل واتوفى وأنا من كثرة العياط بقيت كفيفة ورهنوا المنزل والوكالة".

وأبطال مسلسل جودر، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.