شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول طرح الموسم الخامس من Stranger Things هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الموسم الخامس من Stranger Things هو أحد أكثر الأعمال المنتظرة لهذا العام، والذى سيطرح على منصة نتفليكس، ولكن وفقًا لمقابلة جديدة مع المبدعين Duffer Brothers، قد لا يطرح الموسم الجديد فى عام 2025.

كان الموسم الخامس والأخير من Stranger Things قيد الإعداد لبضع سنوات، حيث تم بث الموسم الرابع على جزأين في عام 2022، وكان من المتوقع أن تكون الفجوة بين الموسمين الرابع والخامس هي الأطول بين المواسم حتى، حيث كان هناك أكثر من عام بقليل بين الموسم الأول والثاني، وأقل من عامين بين الموسمين والثالث، وأقل من ثلاث سنوات بقليل بين الموسم الثالث والرابع.

وتم الكشف العام الماضي عن أنه من المتوقع تقسيم الموسم الخامس إلى جزأين، وهو الأمر الذي تم القيام به أيضًا للموسم السابق، لكن Duffer Brothers كشفوا لـ موقع Variety أن إصدار أي جزء منه هذا العام قد يكون مستحيل.

وبينما انتهى التصوير كان الأخوان Duffer Brothers مشغولين في مرحلة ما بعد الإنتاج، وأوضح مات: "في الوقت الحالي، نقوم فقط بقص جميع مشاهد المؤثرات البصرية للعرض حتى يتمكنوا من البدء فيها، حتى يتمكنوا من عرضها في الوقت المناسب للإصدار".

أما عن موعد الإصدار، فقال مات: "لم يتم تحديد تواريخ الإصدار، وهذه أحد الأسباب التي تجعلني غير مسموح لي بالحديث عن الموسم الجديد، ومن المقرر أن نجري مكالمة هاتفية في غضون أسبوعين تقريبًا حول هذا الأمر، وأعلم أنه من المهم جدًا بالنسبة لنا وNetflix أن نطرح الموسم الخامس هذا العام، ولكن حتى هذا يمثل ضغطًا كبيرًا".



Stranger Things

وكانت قد شاركت النجمة الشابة ميلى بوبى براون رسالة وداع عاطفية لمسلسل Stranger Things، وذلك بعدما أعنت منصة نتفليكس رسميًا عن انتهاء تصوير مسلسل الخيال العلمى.

وشاركت براون وداعها الصادق للمسلسل الذى عملت عليه لأكثر من ثمانى سنوات، في مقطع فيديو تمت مشاركته على موقع الصور إنستجرام قرأت براون بدموع خطابًا من هاتفها قائلة: "أليس من المفترض أن يجلب التخرج الراحة، وكأنك سعيد بترك المعلمين وزملاء الدراسة؟ ولكن لست أنا هذا الشخص".

وأضافت براون قائلة: "لست مستعدة لترككم، أحب كل واحد منكم، وسأحمل إلى الأبد الذكريات التى أنشأناها معًا كعائلة، أحبكم وشكرا لكم"، جاء الفيديو إلى جانب مجموعة من الصور خلف الكواليس من وقت تصويرها للمسلسل، التى علقت عليها قائلة: "مع حبي".