شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد المنعم يكشف خطة البيت الفنى فى الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، وضمن رؤية الوزارة في الفترة المقبلة لاستثنائها الجمهور لمسارح ومواقع وزارة الثقافة وتقديم خدمة ثقافية وفنية تليق بمكانة مصر، والتأكيد على هويتها، تقدم الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بخطة البيت الفني خلال الفترة المقبلة، وذلك لقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

وعقد عبد المنعم اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء مع مديري وقيادات البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية من أجل طرح الأفكار والرؤى المستقبلية للبيت، حيث ستبدأ من الأحد القادم الموافق 9 فبراير مسرحية مملكة السحر والأسرار تأليف عبد المنعم محمد وإخراج عماد عبد العظيم بقاعة صلاح چاهين لمده 15 ليلة، وهي من إنتاج فرقة تحت 18، ومن ثم حفل عيد الحب يوم 20 فبراير يقدمه النجم علي الحجار وأوبريت "أم كلثوم يا حبنا" تقديم فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية تصميم محمد قذافي، وذلك ضمن رؤية وزارة الثقافة لهذا العام التي أعلن عنها وزير الثقافة أحمد هنو أن 2025 هو عام أم كلثوم.

من ناحية أخرى صرح الفنان تامر عبد المنعم أن البيت الفني سيقوم بعمل "خيمة رمضانا أحلى" التى ستقام بالبالون من 1 رمضان وحتى ليلة وقفة عيد الفطر المبارك، وستتضمن عروض فنون شعبية وآلات شعبية وإنشاد ديني وفقرات للسيرك القومي ومسرحيات من فصل واحد، وذلك وفق جدول نشاط سيعلن عنه يوم 20 فبراير الجاري، كما ستضم عروض أحدث الأفلام بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وندوات مع صناعها، بالإضافة إلى معرض كتب لإصدارات الوزارة ونشاط يومي للأطفال، من أراجوز وسينما الأطفال والسيرك وأيضاً ستشهد الخيمة تعاون مع البيت الفني للمسرح، حيث ستستضيف الخيمة عروضا مسرحية أبرزها الليلة الكبيرة.

كما صرح رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية الفنان تامر عبد المنعم بأن هناك نجما كبيرا رفض ذكر اسمه سيقوم بإحياء حفل ليلة القدر.

وأعلن عبد المنعم عن افتتاح مسرحية "الملك وانا" للنجمة ّداليا البحيري والمخرج محسن رزق في موسم عيد الفطر على خشبة مسرح البالون، مؤكدا أن مسرحية "عامل قلق" بطولة النجم سامح حسين ستعود أيضاً مع موسم الربيع على مسرح البالون قبل أن تتناوب في العروض بمسرح عبد الوهاب بالإسكندرية مع مسرحية الملك وانا.

الجدير بالذكر أن تامر عبّد المنعم اتفق مع الموسيقار محمد مصطفى على إعادة تسجيل أغاني تراث الفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية لتواكب العصر في عروضها أسوة بفرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية.

وعن نشاط فرقتي رضا والقومية وفرقة أنغام الشباب صرح أنهم سيقومون سواء بعروضهم التراثية أو الإنتاجات الحديثة على مسارح القطاع بدءا من العيد المقبل.

ومن جهة أخرى صرح عبد المنعم أن أصداء حفلات البالون الشهرية وايراداتها ستجعل البيت يمنح المزيد من تلك الحفلات، والتعاقد مع نجوم الصف الاول لاحيائها علما بأنه حريص على تقديم البيت لفنونه الشعبية بقفل كامل بكل حفل وهذا ما حدث مع حفلات النجوم على الحجار ومصطفي قمر وايهاب توفيق وحكيم موخرا، حيث جاء الفصل الأول لتقديم فرق القطاع بينما الفصل الثاني اقتصر على نجم الحفل الذى رأى تامر عبد المنعم ان وجود النجوم اثري المسرح وأعاد له هيبته ومكانته في الحقل الثقافي والفني.

ولم ينس رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية التأكيد على أن إيرادات حفلات فرقة رضا للفنون الشعبية الخارجية تزايدت أضعاف عن العام السابق واستشهد بأن التطوير في آخر أربعة أشهر جعل الفرقة تعرض على مسرح البالون عروضها التراثية قبل فقرة النجم حكيم وبنفس التوقيت كانت "رضا" تمثل مصر فى الأسبوع الثقافى بالدوحة.



تامر عبد المنعم



تامرعبد المنعم

من جهة أخرى أكد أن السيرك القومي سوف تقام به لجنة تقييم من أجل الارتقاء بالمستوى العام به هذا، فضلا عن تطوير البنية التحتية للسيرك بوجه عام ورفع كفاءته ليظهر بالصورة المناسبة لمكانته.