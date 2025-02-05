شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلفة أغنية مسلسل فهد البطل: "غول الأصول" لايقة على جدعنة أحمد العوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشاعرة كوثر حجازى تفاصيل أغنية غول الأصول غناء المطربة رحمة محسن، والمقرر طرحها خلال أيام ضمن أحداث مسلسل "فهد البطل" بطولة النجم أحمد العوضى والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل ويحمل عددا من المفاجآت.

وقالت كوثر حجازى فى تصريحات لـ الخليج 365 الحمد لله مبسوطة قبل طرح الأغنية والإشادات الكبيرة التى تلقيتها بعد طرح برومو بسيط منها، والتى سوف تتصدر التريند بعد طرحها.

وأضافت الأغنية تتحدث عن أولاد الأصول الجدعان، وهى لايقة على شخصية بطل العمل النجم أحمد العوضى وجدعنته الذى استمتعت بالتعاون معه، ومتفائلة جدا بنجاح العمل فى موسم رمضان.



كوثر حجازى

أغنية غول الأصول غناء المطربة رحمة محسن وكلمات كوثر حجازى وألحان خالد سلطان وتوزيع نوار البحيرى .

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، ويجسد أحمد العوضى شخصية فهد الشاب الصعيدى الذى يهرب من عائلته بسبب الظلم، وخلال الحلقات يسافر فهد إلى القاهرة ويعيش حياة جديدة، لكنه يدخل فى صراعات جديدة.



العوضى

وتضم قائمة أبطال مسلسل فهد البطل إلى جانب أحمد العوضي كلا من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوى، لوسى، كارولين عزمى، يارا السكرى، عصام السقا، صفاء الطوخى، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمى، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود ومراد فكري صادق.