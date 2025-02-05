شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعي: الفنان عليه دور فى تغيير تفكير الناس وجدى قدم أفلاما غيرت قوانين مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ناهد السباعي، إن البعض يرى أنها غير متواجدة بكثافة على الساحة الفنية، لكنها تؤمن بأن الأهم هو تقديم الأدوار المميزة التي تترك أثرًا لدى الجمهور، مشيرة إلى أن رحلتها الفنية بدأت منذ عام 2011.

وخلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أوضحت: "في الفترة القادمة سأكثف من أعمالي، لأنني أصبحت مقتنعة الآن بأن الاستمرارية هي الأهم، وليس الخوف من ارتكاب الأخطاء".

وأضافت ناهد السباعى: "لا أحب أن أخرج وأقول إنني أخطأت في اختيار عمل معين، لأن هناك أشخاصًا كثيرين حولي كانوا سعداء به، سواء من الفنانين أو المنتجين أو المخرجين، كما أنني لا أندم على أي عمل قدمته، لكن الآن تغيرت نظرتي للأمور، فإذا لم أشعر بفخر كبير تجاه عمل معين، فإنني أعتبره مجرد تجربة وانتهت"، مشددة: "ولو عملت حاجة من وجهة نظري مش فخورة بيها أوي بتعدي".

وتحدثت عن حبها للأفلام القصيرة، مؤكدة أنها تحتل مكانة خاصة لديها: "أحب الأفلام القصيرة جدًا، لأنها ليست سهلة على الإطلاق، هي عبارة عن فكرة يتم تقديمها في وقت محدد، لكنها تتضمن جميع عناصر الإبداع من إخراج وتصوير وإيقاع مكثف، هذه النوعية من الأفلام مسلية وتنتهي بسرعة، لكنها تترك أثرًا قويًا. وتكون مسلية للجمهور".

وعن اختلافها عن أبناء جيلها في هذا الاهتمام بالأفلام القصيرة، في حين أن البعض يفضل "الانتشار"، قالت: "الأهم بالنسبة لي هو ما قدمته خليط جيد وبعض منها حقق نجاحاً وحصد جوائز حتى وإن كان هناك أعمال حققت نجاحاً مقارنة بأخرى لكن في النهاية لا يوجد عمل واحد ندمت عليه".

وكشفت ناهد السباعى عن حبها للأعمال الكوميدية، مؤكدة أن أكثر الأعمال التي نجحت فيها هو مسلسل "هبة رجل الغراب"، الذي ينتمى إلى فئة "اللايت كوميدي".

وقالت: "الكوميديا نوع فني لطيف، لأنني في النهاية أقابل الجمهور، ومن واجبي أن أسعدهم، حتى إذا لم أتمكن من إسعادهم، ونكدت عليهم فيجب أن أقدم لهم تجربة تترك أثرًا جيدًا، سواء من خلال تغيير مزاجهم أو حتى تغيير طريقة تفكيرهم في شيء معين، وإذا لم تتوفر هذه العناصر، فلن أتمكن من العمل".

وعند سؤالها من قبل لميس الحديدي عما إذا كانت تؤمن بفكرة تقديم رسالة للجمهور أو تغيير تفكيرهم من خلال أعمالها، أجابت: "بالطبع، هذا جزء من قناعاتي، لقد نشأت في عائلة فنية، ووجدت نفسي أمام جدي، الفنان القدير وحش الشاشة فريد شوقي، الذي قدم أعمالًا غيرت قوانين، مثل (جعلوني مجرمًا) و(كلمة شرف)، حيث نجح من خلالهما في إحداث تغيير قانوني حقيقي مثل السماح للمسجون بحضور جناة ذويه أو مسح السابقة الأولى للمسجون من صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، وفي الوقت ذاته، قدم أعمالًا مثل (صاحب الجلالة) و(فتوة الناس الغلابة)، لقد استطاع تحقيق التوازن بين إسعاد جمهوره والتعبير عن قضايا مجتمعية هامة".

واختتمت حديثها قائلة: "أريد أن أعمل بنفس الطريقة، إما أن أسعد الناس أو أن أساهم في تغيير طريقة تفكيرهم تجاه أمر معين".