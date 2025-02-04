شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة ناصر تدير أعمالاً غير قانونية فى مسلسل الشرنقة مع أحمد داود والان مع تفاصيل الخبر

تجسد الفنانة التونسية فاطمة ناصر دور سيدة أعمال تدير أعمالاً غير قانونية خلال أحداث مسلسل الشرنقة مع النجم أحمد داود، والمقرر عرضه حصرياً على منصة watch it فى شهر رمضان المقبل 2025، حيث تشارك فاطمة فى العمل بظهور خاص خلال الحلقات التى تشهد العديد من المواجهات بينها وبين وأحمد داود وسط أجواء مليئة بالتشويق.

مسلسل الشرنقة يعيد فاطمة ناصر إلى الدراما المصرية بعد غياب عامين، حيث كان آخر ظهور لها خلال مسلسل "تحقيق" الذى تم عرضه على منصة Watch it عام 2022، والعمل اعتمد على البطولة الشبابية ويضم في قائمة أبطاله أحمد مالك، على قاسم، خالد أنور، تارا عماد، هدى المفتى، مى الغيطى، زينب غريب، طارق عبد العزيز، أحمد كشك، رامى الطمبارى، أميرة أديب، بسمة نبيل.



فاطمة ناصر من مسلسل الشرنقة

مسلسل الشرنقة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وبطولة أحمد دواد، اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، عمرو وهبة، صلاح عبد الله، محمد عبده، ياسر عزت، أيمن الشيوى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق، ويجسد دواد دور محاسب في العمل.

تدور أحداث مسلسل "الشرنقة" حول شخصية "حازم إبراهيم"، محاسب عبقري يعمل في إحدى الشركات الكبرى، يكتشف "حازم" أسرارًا تتعلق بأعمال غير قانونية داخل الشركة، مما يجعله يواجه صراعًا داخليًا بين مبادئه وواقعه، ويضطر إلى اتخاذ قرار مصيري يغير مجرى حياته، ويخوض رحلة مليئة بالتحديات والغرائب في سبيل اكتشاف الذات والبقاء.

يذكر أن الفنانة فاطمة ناصر شاركت مؤخراً بفيلم برزخ في فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية الـ 35، حيث خاضت بالفيلم أولى تجاربها الإنتاجية وكذلك شاركت في بطولته، والفيلم من إخراج قيس الماجري وتدور أحداثه حول صراعا عائلياً بين رشيد ومختار، والذي يبدأ في طفولتهما عندما كان مختار يسيطر على ممتلكات رشيد، وتتحول هذه العداوة الأرضية إلى صراع كوني بعد سقوط جسم غريب من الفضاء على شكل نيزك.