شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى وميرنا نور الدين قصة حب مليئة بالصعوبات فى فهد البطل والان مع تفاصيل الخبر

يخوض النجم أحمد العوضى تجربة جديدة فى الدراما الشعبية المليئة بالصراعات خلال مسلسل فهد البطل، الذى يواصل تصويره للعرض في شهر رمضان المقبل 2025، حيث يعتمد العوضى على اللون الشعبى الذى تميز به وحقق خلاله نجاحاً كبيراً فى مسلسل "حق عرب" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، لكن هذا العام بأحداث وقصص مختلفة.



احمد العوضى وميرنا نور الدين

مسلسل فهد البطل رغم أحداثه الشعبية المليئة بالصراعات، إلا أنه لا يخلو من الرومانسية، حيث يدخل فهد الذى يلعب دوره أحمد العوضى فى قصة حب مع كناريا التى تجسد دورها ميرنا نور الدين، ولكن هذه القصة تواجه العديد من الصعوبات خاصة فى ظل المنافسة بين العوضى وولدها فى سوق الرخام، إضافة إلى وجود علاقة بين فهد وآسيا التى تجسد دورها يارا السكرى فهل تنتهى قصة فهد وكناريا نهاية سعيدة أم سيكون الصراعات أقوى منهما؟

مسلسل فهد البطل تتمحور أحداثه حول تجارة الرخام فى منطقة شق التعبان إذ يظهر بطل العمل أحمد العوضي بدور صنايعى رخام يعمل لدى الفنانة لوسى التي تمتلك مصنع رخام، وفى نفس الوقت تجسد بطلة المسلسل ميرنا نور الدين دور صنايعية رخام تعمل مع والدها الذى يلعب دور الفنان حجاج عبد العظيم وهو تاجر رخام.



ميرنا نور الدين مع احمد العوضى

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، ويجسد أحمد العوضى شخصية فهد الشاب الصعيدى الذى يهرب من عائلته بسبب الظلم، وخلال الحلقات يسافر فهد إلى القاهرة ويعيش حياة جديدة لكنه يدخل فى صراعات جديدة.

وتضم قائمة أبطال مسلسل فهد البطل إلى جانب أحمد العوضي كلا من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوى، لوسى، كارولين عزمى، يارا السكرى، عصام السقا، صفاء الطوخى، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمى، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود ومراد فكري صادق.



احمد العوضى من مسلسل فهد البطل



احمد العوضي من مسلسل فهد البطل



ميرنا نور الدين فى فهد البطل