شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من يحيى الفخراني بعد اختياره رمزا للثقافة العربية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

شهد اختيار الدكتور يحيى الفخراني رمزاً للثقافة العربية لعام 2025، ترحابا كبيرا، لما له من اعتراف دولي بقيمة ومكانة الفنان المصري، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العربي للشعر في دورته الحادية عشرة، ومن جانبه قال الدكتور يحيى الفخراني لليوم السابع: "إن كل من يتحدث اللغة العربية من الممكن أن يكون من جمهور الفنان المصري والعكس صحيح".

ويأتي ذلك تعليقا على إعلان المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"؛ اختيار الفنان المصري الكبير الدكتور يحيى الفخراني؛ رمزاً للثقافة العربية لعام 2025م، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العربي للشعر؛ في دورته الحادية عشرة، تقديراً لإسهاماته البارزة؛ في مجال الفن والثقافة العربية، حيث أدى دورًا مهمًا في تعزيز الهوية الثقافية العربية؛ على مدار مسيرته الطويلة، وواصل إبداعاته التي أثرت في الأجيال المختلفة؛ فأصبح رمزًا من رموز الفن المصري والعربي.

وتلقى الدكتور أحمد فؤاد هَنو؛ وزير الثقافة؛ خطابًا من "المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم"، أثنت فيه المنظمة على ترشيح وزارة الثقافة المصرية؛ للفنان الدكتور يحيى الفخراني؛ وأعربت عن تهنئتها له؛ على اختيار الدول الأعضاء في "الألكسو" له؛ كأحد أهم الشخصيات الثقافية المُكرمة في هذا العام؛ وأشارت المنظمة؛ إلى أن هذا الاختيار هو بمثابة تقدير لدور "الفخراني"؛ البارز؛ في الثقافة والفن العربي.

كما حرص وزير الثقافة؛ على التواصل مع النجم الكبير "يحيى الفخراني"؛ لتهنئته بهذا التكريم، الذي يعكس تقدير الأمة العربية لإبداعاته الثقافية والفنية، مؤكدًا أن هذا الاختيار يُعد دليلاً على المكانة العالية التي يحظى بها في الوسط الفني والثقافي العربي.