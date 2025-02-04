شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف تعلن انفصالها عن زوجها محمد كارتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة شيماء سيف انفصالها عن زوجها محمد كارتر، وعلقت قائلة على حسابها على إنستجرام: "قدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال بينى وبين زوجى، وربنا المعوض بإذن الله، برجاء احترام رغبتى وإنى مش حابة أتكلم في الموضوع ودعواتكم بالخير".



تغريدة شيماء سيف

وعلقت مؤخرًا الفنانة شيماء سيف على فقدان عدة كيلوجرامات من وزنها، مؤكدة أنه إحساس أفضل بكثير عما كانت عليه في بداية ظهورها.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "كنت إنسانة، كأنها كانت شايلة شنط وسبتها، أنا حاليا بعرف أمشي".

وأضافت: "كنت دايما بقول للناس، أنا إنسانة أنا خفيفة أنا بعرف أرقص أنا بعرف أعمل، طلع ده كله كلام، يمكن عشان أنا مكنتش في يوم من الأيام ست رفيعة، فمجربتش الإحساس ده ولما خسيت فهمت".