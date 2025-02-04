رومر ويليس تكشف معاناة والدها بروس ويليس مع معركة الخرف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2025 10:20 مساءً - الممثلة الأمريكية رومر ويليس، البالغة من العُمر 36 عاماً، تحدثت خلال مقابلة لها عبر بودكاست بريطاني، عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالدها النجم العالمي بروس ويليس، 69 عاماً، وأكدت أنه"يبلي بلاءً حسناً" بعد تشخيص إصابته بالخرف الجبهي الصدغي، منذ قرابة الـ3 أعوام.

رومر ويليس تتحدث عن عائلتها

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قالت رومر، ابنة بروس ويليس والنجمة الشهيرة ديمي مور، اللذان انفصلا عام 2000، إن والدها يتحسن تدريجياً، وأكدت أن عائلتها عند اكتشافهم مرض والدهم كانوا في حالة صعبة، ولا يعرفون كيفية التعامل مع الأمر، ولكن مع الوقت تكاتفوا، وشكلوا دعماً قوياً لوالدهم.

الأمر الذي أثر إيجابياً على الصحة النفسية لـ بروس ويليس، وعليه تحسنت حالته الصحية كثيراً عن بداية مرضه، وأصبح تطور حالته ملحوظاً كما أكدت رومر.

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وتابعت: "نحن جميعاً قريبون جداً، وأكثر شيء جميل بيننا هي الطريقة التي نتجمع بها حول بعضنا البعض ونصبح كأننا شخص واحد في الأزمات".

كما تطرقت رومر للحديث عن ارتباك عائلتها الفترة الماضية، بما فيهم بروس ويليس بسبب ما حدث في لوس أنجلوس: "كنا خائفين بشأن التعامل مع الحرائق في كاليفورنيا لأننا نعيش هناك".

تقاعد بروس ويليس عام 2022

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أعلنت عائلة بروس ويليس خبر تقاعده نهائياً عن ممارسة مهنة التمثيل في مارس من عام 2022، بعد تأكد إصابته بفقد النطق، وأصدر أفراد العائلة بياناً مشتركاً موجهاً إلى الجمهور، أشاروا فيه إلى أن التشخيص الطبي أكد أن حالة بروس ويليس ستؤثر بشدة على قدراته المعرفية.

وحسب البيان حينها أُصيب بروس ويليس بـ"الحبسة الكلامية"، وهو اضطراب لغوي ناتج عن تلف في الدماغ يؤثر على قدرة الشخص على التواصل، وأضاف: "إلى جمهور بروس المذهل، كعائلة أردنا أن نخبركم أن حبيبنا بروس يعاني من بعض المشكلات الصحية، وقد تم تشخيصه مؤخراً بحبسة في القدرة على الكلام، مما يؤثر على قدراته المعرفية"، وتابع: "نتيجة لهذا ومع الكثير من الاعتبار، يبتعد بروس عن المهنة التي كانت تعني له الكثير".

واختتم البيان موجهاً كلامه للجمهور: "هذا وقت مليء بالتحديات لعائلتنا ونحن نُقدر بشدة استمرار حبكم وتعاطفكم ودعمكم ونحن نتحرك من خلال هذا كوحدة عائلية قوية، وأردنا جذب معجبيه لأننا نعرف مقدار ما يعنيه بالنسبة لكم، وكما كان بروس يقول دائماً "عِش حياتك"، ونحن نخطط معاً للقيام بذلك".

وبعد مرور عام على إعلان تقاعده نهائياً عن ممارسة مهنة التمثيل، أصدرت العائلة بياناً جديداً ذكرت به أن الحالة الصحية للنجم تدهورت، وهو مصاب بمرض نادر جداً يُعرف بالـ"الخرف الجبهي الصدغي" أو ما يُعرف بـFTD.

قد ترغبين في معرفة بروس ويليس مصاب بالخرف الجبهي الصدغي



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