أبرز محجبات موسم دراما رمضان 2025.. تعرفوا إليهن

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2025 10:20 مساءً - من العناصر الأساسية والثابتة للدراما التلفزيونية ارتداء الشخصيات المشاركة في الأعمال الدرامية للحجاب في كل عام، حيث يستعين كتاب الدراما به من أجل توظيفه حسب الخطوط الدرامية للشخصيات التي تظهر في هذه الأعمال، وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز الفنانات التي ترتدين الحجاب خلال موسم دراما رمضان 2025 نظراً لطبيعة شخصياتهن.
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الفنانة انتصار تظهر مرتدية الحجاب في 3 مسلسلات دفعة واحدة خلال شهر رمضان في مفارقة بأن معظم الشخصيات التي تقدمها تتطلب ارتداءها الحجاب، وذلك في مسلسل "إش إش" مع مي عمر، وكذلك مسلسل "قهوة المحطة" مع أحمد غزي، وبيومي فؤاد، وأيضاً مسلسل "أشغال شقة جداً" مع هشام ماجد وأسماء جلال، ويشهد هذا العمل أيضاً ظهور الفنانة شيرين مرتدية الحجاب، حيث تستكمل شخصية درية والدة هشام ماجد.
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ويشهد موسم دراما رمضان 2025 ارتداء الفنانة زينة الحجاب في مسلسل "العتاولة 2"، حيث تستكمل شخصية حنة زوجة نصار (أحمد السقا) التي جسدتها في الجزء الأول، وكذلك الفنانة بسمة في مسلسل "ظلم المصطبة" الذي تدور أحداثه في الأرياف حيث الفتيات والسيدات يرتدين الحجاب، هذا بالإضافة إلى الفنانة دنيا ماهر التي تظهر بشخصية ترتدي الحجاب خلال أحداث مسلسل "منتهي الصلاحية" مع محمد فراج وياسمين رئيس.
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أمينة خليل بالحجاب في "لام شمسية"كشفت البوسترات الدعائية الخاصة بـ مسلسلات رمضان 2025 وكذلك صور الكواليس التي طرحها القائمون على هذه الأعمال عن ظهور عدد كبير من الفنانات يرتدين الحجاب أبرزهن، أمينة خليل وذلك في مسلسلها الجديد "لام شمسية" التي تعكف على تصويره حالياً، حيث تجسد أمينة شخصية مُدرسة في إحدى المدارس الدولية ومتزوجة من أحمد السعدني ويواجهان العديد من التحديات في حياتهما.
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يمكنكِ قراءة.. آخرهن إيمان العاصي.. فنانات ظهرن بالحجاب في أعمالهن الدرامية
ريهام عبد الغفور ومريم الخشت بالحجاب في رمضان 2025الفنانة ريهام عبد الغفور أيضاً تظهر مرتدية الحجاب خلال أحداث مسلسل "ظلم المصطبة" الذي تقوم ببطولته بمشاركة إياد نصار وفتحي عبد الوهاب، حيث تجسد خلال الأحداث شخصية فتاة ريفية تدعى "ربيعة" يقع في حبها شابان من أهل القرية وسط صراعات كبيرة بينهما، وكذلك الفنانة مريم الخشت تظهر مرتدية الحجاب ضمن أحداث مسلسل "الشرنقة" الذي تجسد فيه دور زوجة أحمد داود.
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https://www.instagram.com/p/DFWABnKI2dI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
الفنانة انتصار تظهر مرتدية الحجاب في 3 مسلسلات دفعة واحدة خلال شهر رمضان في مفارقة بأن معظم الشخصيات التي تقدمها تتطلب ارتداءها الحجاب، وذلك في مسلسل "إش إش" مع مي عمر، وكذلك مسلسل "قهوة المحطة" مع أحمد غزي، وبيومي فؤاد، وأيضاً مسلسل "أشغال شقة جداً" مع هشام ماجد وأسماء جلال، ويشهد هذا العمل أيضاً ظهور الفنانة شيرين مرتدية الحجاب، حيث تستكمل شخصية درية والدة هشام ماجد.
مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" يجمع 3 فنانات بالحجابمن الفنانات اللاتي يرتدين الحجاب خلال موسم دراما رمضان 2025 أيضاً، رانيا يوسف خلال أحداث مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، حيث تجسد شخصية سيدة تدعى فاطمة تعمل موظفة في الشهر العقاري، وفي نفس العمل تظهر الفنانة شيرين مرتدية الحجاب هي الأخرى، إذ تلعب خلال الأحداث شخصية والدة الفنانة هاجر السراج التي تظهر هي الأخرى مرتدية الحجاب وتعيش قصة حب مع عصام عمر.
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https://www.instagram.com/p/DFgFWEjz7NQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
اقرأي أيضاً.. فنانات مصريات يتواجدن في الدراما الخليجية الرمضانية.. تعرفوا إليهن
ويشهد موسم دراما رمضان 2025 ارتداء الفنانة زينة الحجاب في مسلسل "العتاولة 2"، حيث تستكمل شخصية حنة زوجة نصار (أحمد السقا) التي جسدتها في الجزء الأول، وكذلك الفنانة بسمة في مسلسل "ظلم المصطبة" الذي تدور أحداثه في الأرياف حيث الفتيات والسيدات يرتدين الحجاب، هذا بالإضافة إلى الفنانة دنيا ماهر التي تظهر بشخصية ترتدي الحجاب خلال أحداث مسلسل "منتهي الصلاحية" مع محمد فراج وياسمين رئيس.
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https://www.instagram.com/p/DFXlOdvIuu3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
فنانات أخريات يرتدين الحجاب في رمضان 2025وتنضم إلى قائمة الفنانات اللاتي تظهرن بالحجاب خلال دراما رمضان هذ العام كل من، سهر الصايغ وسلوى خطاب في مسلسل "حكيم باشا"، حيث تظهران بشخصيات صعيدية ولهما الملابس المعتادة الجلباب والحجاب، ونفس الأمر بالنسبة للفنانة صفاء الطوخي في مسلسل "فهد البطل" مع أحمد العوضي والتي تجسد شخصية صعيدية، وكذلك الفنانة حنان سليمان ترتدي الحجاب في أحداث مسلسل "المداح 5" مع حمادة هلال.
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