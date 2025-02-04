انفصال شيماء سيف عن زوجها محمد كارتر

شيماء سيف تعلن خبر الانفصال

إعلان انفصال شيماء سيف- الصورة عبر خاصية الستوري لحسابها بإنستغرام

محمد كارتر يعلن مفاجأة بشأن عدم إنجاب شيماء سيف

https://www.instagram.com/p/DBzf2cnxpoz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBzf2cnxpoz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBzf2cnxpoz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2025 10:20 مساءً - أعلنت الفنانة شيماء سيف خبر انفصالها عن مدير الإنتاج محمد كارتر، بعد 7 سنوات من الزواج وذلك عبر خاصية الـ"ستوري" لحسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".وكتبت شيماء سيف عبر خاصية الـ"ستوري" بحسابها بموقع "إنستغرام" قائلة: "قدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا المعوض إن شاء الله، وبرجاء احترام رغبتي بعدم الحديث في الموضوع، ودعواتكم لي بالخير".يمكنك قراءة.. بعد انفصالها عن زوجها.. هذا ما فعلته رنا سماحة!وكان قد كشفزوج الفنانة، مفاجأة بشأن عدم إنجابها حتى الآن، عبر حسابه الخاص على موقع "إنستغرام".وقام بنشر صورة له مع زوجته الفنانةوعلق عليها: "من فترة طويلة وأنا بسمع الناس لما بتقابل شيماء بتقولها أنتِ لو خسيتي هتخلفي، ودلوقتِ لما شيماء خست الناس لما بتقابلها بتقولها أيوه كده خسيتِ يعني هتخلفي وهي عمرها ما فكرت ترد وبتقول إن شاء الله".وأضاف: "وحتى الناس اللي أنا أعرفهم بيقولوا لي كده ومحدش فيهم ولا لحظة فكر إنها سليمة ومفيهاش أي حاجة ومعندهاش أي مانع إنها تخلف غير إنها مراتي".واسترد: "ولو شيماء كانت اتجوزت أي حد غيري كان زمانها مخلفة عادي جدًّا بس النصيب والقدر خلاها تتجوزني أنا ونكتشف بعد فترة إن عندي مشكلة في الإنجاب".وأضاف: "وهي علشان عارفة ربنا كويس قالت لي إن كل شيء بميعاد واحنا لسه ميعادنا ما جاش وهييجي إن شاء الله.. دعواتكم".للمزيد.. زوج شيماء سيف عن تأخر الإنجاب: هي سليمة وأنا عندي مشكلةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».