فن ومشاهير

منى زكي تحيي ذكرى والدها بكلمات مؤثرة

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منى زكي تحيي ذكرى والدها بكلمات مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت الممثلة المصرية منى زكي على إحياء ذكرى رحيل والدها، حيث نشرت عبر خاصية القصص المصورة على إنستغرام صورة مؤثرة، عبرت من خلالها عن شوقها وحنينها لوالدها الراحل.

وتضمنت الصورة التي شاركتها عبارة: “أنار الله قبر أبي، وبث فيه الرحمة إلى يوم يبعثون”، كما أرفقتها بكلمات مؤثرة قائلة: “ذكرى رحيل أبويا، أرجو قراءة الفاتحة. اشتقت لك كثيراً وأراك سعيداً في الجنة”.

ولاقت كلمات منى زكي تفاعلاً واسعاً من متابعيها، الذين عبروا عن تضامنهم معها، داعين لوالدها بالرحمة والمغفرة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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